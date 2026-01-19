Srbija - Austrija je najvažniji meč generacije

Rukometaši Srbije igraju od 18 časova u Herningu protiv Austrije i to je najvažniji meč ove generacije.

Izvor: Profimedia/Maximilian Koch / imago sportfotodienst

Muška rukometna reprezentacija Srbije igra danas od 18 časova protiv Austrije na Evropskom prvenstvu u rukometu u danskom Herningu, što je sigurno najvažnija utakmica ove generacije. Štaviše, važniju utakmicu Srbija nije igrala još od 2012. godine i meča za zlatnu medalju u Beogradu, ujedno i posljednju koju su "orlovi" osvojili.

Za to su se rukometaši Srbije sami izborili pošto su ostvarili senzacionalnu pobjedu nad Njemačkom (30:27) u drugom kolu turnira, tako da su se "neočekivano" umiješali u borbu za prolaz dalje, pošto su ih opet svi redom otpisali poslije početnog poraza od Španije (32:28) u kome je bilo mnogo problema. Sve to će se zaboraviti ako Srbija pobijedi Austriju i tako ostvari plasman u drugu rundu takmičenja.

Šta Srbiji treba za prolaz?

Kao i uvijek u rukometu, mnogo je kalkulacija u igri i ovoga puta, a ovo je najvažnije zapamtiti pred večerašnju utakmicu koju će cijela Srbija iščekivati. Evo šta treba Srbiji da bi prošla u narednu rundu takmičenja:

Ako Srbija pobijedi Austriju, "orlovi" idu dalje

Ako Srbija odigra neriješeno s Austrijom, a Nemačka ne pobijedi, "orlovi" opet idu dalje

Ako Srbija izgubi od Austrije s najviše dva gola razlike, a Njemačka izgubi od Španije, "orlovi" i tad idu dalje

Ako Srbija izgubi od Austrije s tri gola razlike, ali postigne 28+ golova na utakmici, a Njemačka izgubi, i u tom slučaju "orlovi" idu dalje

Izvor: MN PRESS

Što se tiče Španije, jedine ekipe s dvije pobjede u grupi za sada, ona prolazi ako pobijedi ili odigra neriješeno protiv Njemačke, kao i ako izgubi od "pancera" sa najviše od dva gola razlike. U slučaju da Srbija ne pobijedi Austriju, proći će i da izgubi od Njemačke.

Što se tiče Njemačke, najugroženija je u ovom trenutku i biće senzacija ako olimpijski vicešampion ispadne. Tako da Nijemcima treba pobjeda protiv Španije sa tri ili više golova ako Srbija pobijedi Austriju, dok ako ne pobijedi tu joj je čak dovoljna i obična pobjeda bez gledanja gol-razlike. Postoje opcije da prođe i u slučaju neriješenog ishoda, čak i poraza, ali u "suludim" uslovima.

Kada je u pitanju Austrija, čak i ona može da prođe pod uslovom da Njemačka izgubi od Španije, a Austrija pobijedi Srbiju sa četiri ili više golova razlike.

Kako se igra druga faza EP u rukometu?

Izvor: MN PRESS

Po dvije najbolje ekipe prenose bodove u novu grupu - i to one koje su osvojili protiv timova koji su prošli dalje. Dakle, u teoriji, Srbija može da prođe i sa nula bodova u novoj grupi jer je izgubila od Španije. Ukršta se s grupom u kojoj je siguran već domaćin Danska, dok je moguće da to bude i Sjeverna Makedonija umjesto Portugala, odnosno znamo da su već prošli i Francuska i Norveška, a u direktnom duelu odlučiće sa po koliko bodova.

Iz svake od ovih grupa takođe u polufinale prolaze po dvije ekipe, direktno u polufinale, dok trećeplasirani igra meč za peto mjesto.

(Milutin Vujičić/mondo.rs)