"Ako ne pobijedimo, ne vrijedi nam Njemačka": Kukić pred odlučujući meč upozorava, sve će biti zaboravljeno

Reprezentativac Srbije Lazar Kukić vjeruje u pobjedu nad Austrijom i plasman u dalju fazu takmičenja.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot/rss

Reprezentacija Srbije pobijedila je Njemačku, velikog favorita u tom susretu, u drugoj utakmici grupne faze na Evropskom prvenstvu u rukometu. Međutim, posao za tim Srbije nije obavljen - ako "orlovi" hoće u dalju fazu, moraće da pobijede i Austriju, koja je najlošije kvalifikovana u grupi A, ali i takva ekipa, bez šansi, prijetnja je za Srbiju. Zbog toga će biti neophodno odigrati na visokom nivou, vjeruje Lazar Kukić.

Jedan od najboljih u reprezentaciji Srbije, Lazar Kukić, svjestan je velikog uspjeha "orlova", ali i upozorava – neophodno je slaviti i protiv Austrije, inače će velika pobjeda protiv Njemačke brzo biti zaboravljena. "Svakako, najveća, a možda i najdraža pobjeda zasad. To sam rekao i poslije utakmice, imamo još jedno veliko finale, ako ne pobijedimo tu utakmicu, ova utakmica protiv Njemačke će se lako zaboraviti. Nadam se da ćemo potvrditi pobjedom i da ova utakmica može da bude jedna od najbitnijih, najvažnijih na ovom takmičenju", rekao je Kukić.

Postoji mogućnost da reprezentacija Srbije u dalju fazu prenese i dva boda. O kalkulacijama, predviđanjima, željama, a na kraju i mogućnostima, Lazar je kratko govorio: "Ima dosta kalkulacija da prođemo dalje, da pobijedimo. Poslije ćemo vidjeti šta će se dešavati, ali imamo nevjerovatnu mogućnost da prenesemo dva boda, što bi bio veliki uspjeh".

Naredni meč na programu je u ponedjeljak od 18 časova, a rival "orlovima" biće Austrija. Ovaj tim poražen je od Španije 30:25, a u prvom kolu i Njemačka je bila bolja 30:27. Međutim, Kukić vjeruje da to nije pravo stanje stvari i da kvalitetni igrači rivalskog tima lako mogu da preokrenu situaciju.

"Austrija je dobra i nezgodna reprezentacija koja igra 'sedam na šest'. Vole da imaju igrača više, imaju nekoliko kvalitetnih individualaca koji igraju u Bundesligi. Ova njihova utakmica protiv Španije nije prava slika njihovog kvaliteta i kako umiju da odigraju. Imamo čitav dan da se spremimo za utakmicu i slavimo", bio je jasan Kukić, koji je protiv Njemačke postigao dva gola.