Heroj Srbije protiv kuma na Evropskom prvenstvu: Odrasli zajedno, prvi put moraju jedan protiv drugog

Dejan Milosavljev je branio nevjerovatno i na sjajan način je donio pobjedu Srbiji nad Njemačkom. A sada mora protiv svog kuma da pogura "orlove" ka drugoj rundi.

"Ljubav prema SrbijI", rekao je Dejan Banda Milosavljev kada su ga novinari pitali kako je zajedno sa saigračima uspio da dođe do neverovatne pobjede nad Njemačkom u drugom kolu Evropskog prvenstva.

Imao je nevjerovatnih 11 odbrana čudesni momak iz Dolova, jedan od najboljih golmana na svijetu u ovom momentu, a sada mu predstoji glavni meč. I to protiv kuma Nemanje Beloša, čovjeka sa kojim je rukometno i ljudski odrastao.

Počeo je Dejan Milosavljev svoju karijeru u Jugoviću iz Kaća, gdje je debitovao u seniorskom timu sa 13 godina. Došao je iz Dolova odakle ga je doveo legendarni Dragan Vrgović, a iz Mokrina je tih godina doveo i Nemanju Beloša. Zajedno su živjeli, bili cimeri, sreli se i u selekcijama Srbije, ali sada će biti na suprotnim stranama.

Od 18 časova u ponedjeljak Srbija će juriti pobjedu nad Austrijom, za koju će igrati Beloš. Poslije niza godina tokom kojih nije bilo poziva srpskih selektora, on je prihvatio poziv Aleša Pajovića i selekcije Austrije i ovo mu je treće veliko prvenstvo u timu Austrije.

"Naravno žao mi je što ne igramo obojica za Srbiju, ali kada sudija da signal da meč počne, kumstvo više ne važi. Tako da naravno jedva čekam da ga vidim, da provodimo vrijeme zajedno. Nadam se da će i za to biti vremena, ali kao što sam rekao - kada meč počne to se stavlja na stranu i neka bolji pobijedi", istakao je Dejan Milosavljev u intervjuu za MONDO.

Pitali smo ga i da li mu je lakše da igra protiv nekoga koga tako dobro poznaje... Možda jeste, ali teško da je to isti Nemanja kao onaj u Kaću.

"Meni je naravno lakše, ali protiv njega nisam igrao devet-deset godina i prošlo je mnogo vremena. Nikada nismo igrali utakmicu jedan protiv drugog, ovo će biti prvi put. Meni odgovara ako poznajem nekog igrača, ali naravno da i igrači koriste ako poznaju golmana da iskoriste trenutak, da iznenade i promijene nešto. Ipak obično u teškim i bitnim utakmicama igraći ostaju pri šutevima u koje najviše vjeruju", objasnio nam je Milosavljev.

Šta je rekao o meču?

"Znači mi jer je ekipa odigrala jako dobro i svaka im čast. Poznajem Nijemce i oni znaju mene. Srećan sam da je Srbija parirala Njemačkoj, ovakvoj ekipi koja je na olimpijskim medalju osvojila. Imaju mnogo kvaliteta i ovo je velika stvar", rekao je za "Arenu" poslije najveće pobjede Srbije.

U izjavi za "Balkan Hendbol" nastavio je:

"Mislim da sam danas mentalno bio tu za ekipu. Mnogo sam srećan što su ispoštovali sve što smo se dogovorili. Na početku je opet bilo malo nervoze. U drugom poluvremenu smo bili pravi i drago mi je što su saigrači slušali trenera. Slušali su i mene. Njemačka je fizički dominantna, ali svaka čast. Željeli smo više da pobijedimo od Nemačke. Stvarno sam srećan. Iskreno, htio bih da ovim putem se zahvalim svojoj porodici, ženi i djeci, svima koji su mi dali podršku poslije teškog poraza od Španije. Hvala im i nadam se da ćemo biti pravi u sljedećim utakmicama, protiv Austrije i ako da Bog, da prođemo grupu", poruka je Milosavljeva.

