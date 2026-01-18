Najveća nada njemačkog rukometa je Marko Grgić koji nije pomogao svojoj reprezentaciji da pobijedi Srbiju na Evropskom prvenstvu u Herningu.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije napravila je senzaciju na Evropskom prvenstvu pošto je u Herningu savladala jednu od najboljih ekipa planete - Njemačku. Bilo je 30:27 za "orlove" koji će tako neočekivano već u ponedjeljak moći da obezbijede prolaz dalje protiv Austrije, dok će se Njemačka boriti za "goli život" protiv Španije i nije isključeno da ispadne već u grupnoj fazi, iako u svojim redovima ima vanserijske igrače.

Vidi opis Ko je Marko Grgić, Nijemac koji je izgubio od Srbije? "Ne znam nijednu riječ na vašem jeziku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Između ostalog, tu su Juri Knor iz Olborga, pa golman Andreas Volf, lijevi bek Julijan Kester, naturalizovani Letonac Renars Uščinsk, kapiten Johanes Gola iz Flensburga, kao i talentovani Marko Grgić koji igra takođe u ovom njemačkom timu.

Radi se o najmlađem u reprezentaciji Njemačke čije prezime je odmah mnogima "upalo u oči", a važno je istaći da sa Srbijom ipak nema veze. S druge strane ima sa Hrvatskom iz koje "vuče" porijeklo, s tim da je rođen u Ajzenahu (Njemačka) i nikad i nije isticao da je Hrvat.

Lijevi bek iz rodnog grada slavnog kompozitora Johana Sebastijana Baha je posebno bio interesantan našim "komšijama" tokom prethodnog Evropskog prvenstva koje se igralo u Hrvatskoj, kada je debitovao za Njemačku, dok je sada dobio još veću ulogu i vidjeli smo u subotu u Herningu koliko ima moćan šut (dao je jedan gol). S razlogom se smatra jednim od najtalentovanijih rukometaša današnjice, uz četiri godine mlađeg Markosa Fisa iz Španije.

"Ja Hrvat? Ne znam ni vaš jezik..."

Upitan da li je mogao da igra za Hrvatsku reprezentaciju, Marko Grgić objasnio je da to nijednog trenutka nije bila opcija: "Ne sjećam se da su se raspitivali u Hrvatskoj za mene. I prije sam rekao da sam oduvijek želio da igram samo za Njemačku. Pa ja ne govorim ni hrvatski jezik, odrastao sam u Njemačkoj i osjećam da ovdje pripadam. Bila je to jednostavna odluka", naglasio je Grgić novinarima, očigledno na njemačkom jeziku i time je prekinuo sve dileme.

Otac mu igrao za Hrvatsku

Markov otac Danijel Grgić (rođen 1977. godine u Travniku, BiH) zna naravno odlično hrvatski jezik i igrao je svojevremeno za reprezentaciju Hrvatske. Bilo je to u prvoj eri selektora Lina Červara (od 2002. do 2010. godine) kada je Danijel ponio dres "Kauboja" 26 puta.

Majka Ina je takođe rukometašica i upoznali su se dok je Danijel igrao za Ajzenah, za koji je nastupao i Marko prije velikog transfera u Flensburg, jedan od najboljih klubova Bundeslige.

Rukomet je tako ponovo dobio zvijezdu "na ić", a vidjećemo da li će Marko Grgić uspjeti da ide stopama Nikole Karabatića, Ivana Balića i drugih, međutim još jednom pod zastavom druge države, ne one sa prostora bivše Jugoslavije, što se nadamo da će za dobro sporta na ovim prostorima biti što manje slučaj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:41 Rukomet Srbija - Nemačka: Dejan Milosavljev brani Vanji Iliću da skandira Aufiderzen Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)