logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se selektor Njemačke koji je Srbiji poklonio pobjedu: Ovako je objasnio svoju "glupost"

Oglasio se selektor Njemačke koji je Srbiji poklonio pobjedu: Ovako je objasnio svoju "glupost"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor Njemačke Alfred Gislason praktično je poklonio Srbiji jedan gol, ako ne i pobjedu na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Selektor njemacke se oglasio poslije poklonjene pobjede srbiji Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je Nemačku 30:27 (13:17) i tako priredila najveće iznenađenje dosadašnjeg Evropskog prvenstva u rukometu. Iako su srpski rukometaši gubili četiri razlike na poluvremenu, u nastavku su odigrali bez greške, dok im je u jednom trenutku pomogao i selektor Njemačke Alfred Gislason.

U trenutku kada je njegov najbolji igrač Juri Knor postizao gol za 26:26, Gislason je zatražio tajm-aut i prekinuo taj napad, tako da je Njemačka ostala bez izjednačenja, a ubrzo je Srbija otišla na dva gola prednosti.

Pogledajte

00:36
Rukomet Srbija Nemačka poništen gol na Evropskom prvenstvu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

"Naravno da je to moja odgovornost", rekao je jedan od najboljih trenera sveta Alfred Gislason za "ARD" poslije meča.

"Htio sam da uzmem tajm-aut u trenutku kada smo kompletni na terenu. Nažalost, pritisnuo sam dugme djelić sekunde prerano. To ide na moju dušu", dodao je Gislason zbog čijeg poteza je posebno bio ljut Juri Knor koji je takođe bio nezadovoljan i ulogom koju ima kod Islanđanina.

Nikad nećemo saznati da li je taj potez Gislasona i "pogurao" Srbiju ka pobjedi, ali znamo da se Njemačkoj smiješi ispadanje sa turnira ako ne pobijedi Španiju u posljednjem kolu, dok Srbija drži stvari u svojim rukama i igra sa Austrijom.

Podsjetimo, Njemačka je aktuelni olimpijski vicešampion i očekivalo se da na EP ode do medalje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Gol Srbije protiv Nemačke
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Njemačka Srbija Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC