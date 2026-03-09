Damir Doborac skratio spisak za mečeve predbaraža: Evo na koga računa selektor "zmajeva" sa duele sa tzv. Kosovom!

Selektor rukometne reprezentacije BiH odredio je na koga računa za duele sa tzv. Kosovom.

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača na koje računa za mečeve predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv tzv. Kosova.

Na spisku su ostali: Bekir Čordalija (Kjelce), Berin Brkić (Bregenc), Zoran Radić (Saran), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana), Mirko Mišetić (Izviđač), Omer Mehmedović (Riko Ribnica), Elmas Avdić (Trimo Trebnje), Mislav Grgić (Đer), Alen Hadžimuhamedović (Bitighajm), Luka Knežević (Al Kor), Domagoj Alilović (Čurgoi), Amer Šahinović (Izviđač), Faris Čolaković (Vintertur), Marko Panić (Budai Farkašok), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nekse), Luka Perić (Celje), Adin Faljić (Flensburg), Dragan Šoljić (Zrinjski) i Amir Muhović (Spor Toto).

"Zmajevi" će se okupiti u nedjelju, 15. marta, u Tuzli. U tamošnjoj dvorani Mejdan odigraće i prvi meč predbaraža, koji je zakazan za 19. mart od 20.00 časova. Revanš na gostujućem terenu igra se tri dana kasnije, sa početkom u 17.00 časova.

Uspješniji tim će u finalnom dvomeču za plasman na Mundijal odmjeriti snage sa Farskim Ostrvima. Ove utakmice igraju se 13. i 14. odnosno 16. i 17. maja. BiH ili tzv. Kosovo biće domaćini u prvom duelu.

