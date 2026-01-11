logo
"Zmajevi" popravili utisak: Remi Crne Gore i BIH iza zatvorenih vrata!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Poslije ubjedljivog poraza od Crne Gore u petak, novi duel sa istim protivnikom završen je bez pobjednika.

Remi BIH i Crne Gore u prijateljskoj utakmici Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Reprezentacija BIH popravila je utisak u drugom prijeteljskom meču protiv Crne Gore.

Samo dva dana nakon ubjedljivog poraza od 11 razlike "zmajevi" su remizirali 37:37 sa Crnogorcima, a ovaj meč bio je zatvoren za javnost.

Crna Gora je vodila većinom prvog poluvremena, ali je rezultat nakon 30 minuta bio 18:18. Bh. rukometaši imali su „plus dva“ u nastavku, međutim, i drugo poluvrijeme završeno je u egalu za konačnih 37:37.

Najefikasniji u selekciji BIH bio je Omer Mehmedović sa osam golova, dok su Adi Mehmedćehajić i Amer Šahinović dodali po šest. Faris Čolaković i Dragan Šoljić su postigli po četiri, a Domagoj Alilović i Alen Hadžimuhamedović po tri gola. Ibrahim Haseljić postigao je dva, a Kerim Semić jedan gol.

Zoran Radić sakupio je četiri, Bekir Čordalija tri, a Slađan Subotić dvije odbrane.

Reprezentacija BIH ponovo će s eokupiti u martu za duel predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. protiv Kosova, dok će Crnogorci narednog petka početi takmičenje na Evropskom prvenstvu. Crna Gora je u Grupi D sa Slovenijom, Farskim Ostrvima i Švajcarskom.

Rukomet zmajevi Rukometni savez BiH

