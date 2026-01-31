Težak žrijeb za BiH: Ako "zmajevi" prođu tzv. Kosovo, u baražu za SP igraće protiv Farskih Ostrva

Rukometna reprezentacija BiH sada zna sve rivale na putu ka Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo igraće u martu protiv tzv. Kosova, a ukoliko iz ovog dvoboja izađe kao pobjednik, u baražu za SP, koje će 2027. godine biti održano u Njemačkoj, rival će joj biti Farska Ostrva.

To je epilog današnjeg žrijeba u danskom Herningu. Utakmice baraža biće odigrane sredinom maja, a prije toga "zmajevi" će u dvomeču pokušati da eliminišu tzv. Kosovo. U prvom susretu 18. ili 19. marta bh. rukometaši će biti domaćini, a revanš je 21. ili 22. marta.

Svjetsko prvenstvu u rukometu biće održano od 13. do 31. januara 2027. godine.

Parovi evropskog baraža: