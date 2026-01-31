logo
Srbija saznala rivale za plasman na Svjetsko prvenstvo: Prvi rival lagan, a onda pakao protiv sile iz komšiluka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Rukometna reprezentacija Srbije dobila je rivala u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj. To će biti Mađarska.

Srbija protiv Mađarske u baražu za Svjetsko prvenstvo u rukometu Izvor: Youtube/Home of handball

Rukometna reprezentacija Srbije igraće u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj dva dvomeča. Prvi će biti u martu kada se sastaje u dva susreta sa Litvanijom gdje će biti veliki favoriti, a žrijebom je u Herningu odlučeno da će joj rival biti selekcija Mađarske. 

Prvi meč sa Litvanijom biće odigran 18. ili 19. marta u Srbiji, dok će u gostima igrati 21. ili 22. marta. Ako tu, kako se očekuje, "orlovi" prođu dalje, čeka ih posljednji korak. Prvi meč sa Mađarskom će se igrati 13. ili 14. maja, a drugi 16. ili 17. 

Moglo je i dosta gore, mogli su da igraju sa Francuzima, Špancima ili Norvežanima, ali sa druge strane mogli su da dobiju i Farska Ostrva, Austriju, Švajcarsku ili Holandiju. Reklo bi se da su "orlovi" dobili rivala srednjeg po kvalitetu od povlašćenih, ali i dalje užasno težak put ka Mundijalu. 

Ovo su svi parovi baraža: 

  • Srbija/Litvanija - Mađarka
  • Makedonija - Ukrajina/Slovačka
  • BIH/tzv. Kosovo - Farska Ostrva
  • Češka - Francuska
  • Švajcarska - Italija
  • Finska/Crna Gora - Slovenija
  • Španija - Gruzija/Izrael
  • Grčka/Belgija - Holandija
  • Norveška - Turska/Rumunija
  • Austrija - Poljska/Letonija

Kako su stigli ovdje? 

Otkako je Srbija nezavisna propustili su čak pet svjetskih prvenstava, a nije ih bilo 2025. godine. Sada su kao posljednji u grupi Evropskog prvenstva završili u posljednjem šeširu.

Da su makar odigrali neriješeno sa Austrijom u posljednjem kolu poslije poraza od Švedske i pobjede nad finalistom Njemačkom bili bi u povlašćenom šeširu pa su rivali za plasman na Mundijal mogle da budu selekcije poput Ukrajine, Crne Gore, Rumunije, Gruzije, Italije, Češke, Poljske ili timova koji trenutno igraju pretkvalifikacije.

Ko se već plasirao?

Danska je kao aktuelni prvak svijeta već na Svjetskom prvenstvu, a Njemačka je dobila mjesto kao domaćin. Kako su ova dva tima u finalu Evropskog prvenstva sa Eura će na Mundijal ići četiri najbolje plasirane nakon njih. To su Hrvatska i Island koji igraju za treće mjesto, kao i petoplasirani Portugal i šesta Švedska. 

Van Evrope su se već kvalifikovali Brazil, Argentina, Čile, Urugvaj, Japan, Katar, Bahrein, Kuvajt, Egipat, Zelenortska Ostrva, Alžir, Tunis i Angola. Za sada je podijeljeno 20 mjesta, a osim u kvalifikacijama u evropskom baražu Srbija može da se nada i jednoj od dvije specijalne pozivnice. 

Tagovi

Rukomet Svjetsko prvenstvo Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

