Rukometaši Srbije su porazom od Austrije sebe izbacili sa Evropskog prvenstva, ali to nije sve. Biće jako, jako teško da se plasiraju i na Svjetsko prvenstvo sada.

Izvor: MN PRESS

Nije Srbija porazom od Austrije u posljednjem kolu grupne faze uspjela samo sebe da izbaci sa Evropskog prvenstva, već se dovela i u problem za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj za godinu dana.

Od 13. do 31. januara 2027. u Njemačkoj će biti odigrano prvenstvo na koje su se već kvalifikovali domaćin i Danci kao aktuelni svjetski šampioni. Sa ovog Eura dalje će ići još četiri tima, a Srbija će imati paklen put.

Vidi opis Srbija ispala sa Evropskog prvenstva, a na Svjetsko će teško otići: Sami sebi ucrtali paklen put Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Poraz od Austrije znači da je Srbija ostala posljednja u grupi i igraće sa nekim od timova iz povlašćenog šešira u baražu. Tako su propustili prethodno Svjetsko prvenstvo jer je iz povlašćenog šešira pala Španija. U prvom šeširu bilo je 11 najboljih, u drugom su bili posljednji u svojim grupama na Euru. Za sada djeluje da bi rivali "orlovima" mogli da budu timovi poput Austrije, Portugala, Makedonije, Češke, Švajcarske, Holadnije, Poljske...

Posljednja šansa Srbije za prolazak dalje i za nešto lakši put ka Mundijalu bila je eventualna pobjeda Španije nad Njemačkom, ali ranjeni Nijemci ništa nisu prepustili slučaju i savladali su rutinski "furiju" pa su sa prvog mjesta sa dva boda otišli u drugu fazu.