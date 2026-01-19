logo
Srbija ispala sa Evropskog prvenstva, a na Svjetsko će teško otići: Sami sebi ucrtali paklen put

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Rukometaši Srbije su porazom od Austrije sebe izbacili sa Evropskog prvenstva, ali to nije sve. Biće jako, jako teško da se plasiraju i na Svjetsko prvenstvo sada.

Rukometaši Srbije teško mogu na Svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Nije Srbija porazom od Austrije u posljednjem kolu grupne faze uspjela samo sebe da izbaci sa Evropskog prvenstva, već se dovela i u problem za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj za godinu dana.

Od 13. do 31. januara 2027. u Njemačkoj će biti odigrano prvenstvo na koje su se već kvalifikovali domaćin i Danci kao aktuelni svjetski šampioni. Sa ovog Eura dalje će ići još četiri tima, a Srbija će imati paklen put.

Poraz od Austrije znači da je Srbija ostala posljednja u grupi i igraće sa nekim od timova iz povlašćenog šešira u baražu. Tako su propustili prethodno Svjetsko prvenstvo jer je iz povlašćenog šešira pala Španija. U prvom šeširu bilo je 11 najboljih, u drugom su bili posljednji u svojim grupama na Euru. Za sada djeluje da bi rivali "orlovima" mogli da budu timovi poput Austrije, Portugala, Makedonije, Češke, Švajcarske, Holadnije, Poljske...

Posljednja šansa Srbije za prolazak dalje i za nešto lakši put ka Mundijalu bila je eventualna pobjeda Španije nad Njemačkom, ali ranjeni Nijemci ništa nisu prepustili slučaju i savladali su rutinski "furiju" pa su sa prvog mjesta sa dva boda otišli u drugu fazu. 

Tagovi

Rukomet Srbija orlovi EHF EURO Evropsko prvenstvo Svjetsko prvenstvo

