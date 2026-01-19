Rukometaši Srbije su porazom od Austrije sebe izbacili sa Evropskog prvenstva, ali to nije sve. Biće jako, jako teško da se plasiraju i na Svjetsko prvenstvo sada.
Nije Srbija porazom od Austrije u posljednjem kolu grupne faze uspjela samo sebe da izbaci sa Evropskog prvenstva, već se dovela i u problem za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj za godinu dana.
Od 13. do 31. januara 2027. u Njemačkoj će biti odigrano prvenstvo na koje su se već kvalifikovali domaćin i Danci kao aktuelni svjetski šampioni. Sa ovog Eura dalje će ići još četiri tima, a Srbija će imati paklen put.
Srbija ispala sa Evropskog prvenstva, a na Svjetsko će teško otići: Sami sebi ucrtali paklen put
Poraz od Austrije znači da je Srbija ostala posljednja u grupi i igraće sa nekim od timova iz povlašćenog šešira u baražu. Tako su propustili prethodno Svjetsko prvenstvo jer je iz povlašćenog šešira pala Španija. U prvom šeširu bilo je 11 najboljih, u drugom su bili posljednji u svojim grupama na Euru. Za sada djeluje da bi rivali "orlovima" mogli da budu timovi poput Austrije, Portugala, Makedonije, Češke, Švajcarske, Holadnije, Poljske...
Posljednja šansa Srbije za prolazak dalje i za nešto lakši put ka Mundijalu bila je eventualna pobjeda Španije nad Njemačkom, ali ranjeni Nijemci ništa nisu prepustili slučaju i savladali su rutinski "furiju" pa su sa prvog mjesta sa dva boda otišli u drugu fazu.