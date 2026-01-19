Austrijanac zastao da zagrli Lazara Kukića: Poslije poraza Srbije obojica na ivici suza

Lazar Kukić je bio tužan zbog poraza, a Sebastijan Frimel jer se oprostio od Evropskog prvenstva.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Srbija je kada je trebalo da se pokaže i dokaže da pripada evropskom vrhu izgubila. Poražena je od Austrije 26:25 (12:13) u trećem kolu Evropskog prvenstva i sada čekamo da vidimo šta će uraditi Španci sa Njemačkom. Ukoliko pobijede poguraće Srbiju u drugi krug Evropskog prvenstva.

Nakon utakmice srpski reprezentativci su preuzeli odgovornost. Srednji bek Lazar Kukić završio je meč sa dva gola, a poslije meča prišao mu je Sebastijan Frimel i zagrlio ga. Bio je vidno tužan Lazarov saigrač iz Pik Segeda jer je on ispao sa turnira, a prišao je da zbog poraza utješi i lidera srpskog tima.

"Da se osvrnem da je napad loše izgledalo. Dosta su bili kompaktni, zatvarali su nas dosta lagano. Morali smo da budemo mnogo drčniji, probali smo sa 7 na 6 i to je izgledalo još konfuznije. To nas je i koštalo ove utakmice danas. Veliko razočarenje. ništa više nije u našim rukama. Nadam se uz sreću i Božiju pomoć mogu Španci da pobijede Nijemce. Nisu nas ništa iznenadili, znali smo da su jaki 1 na 1. Nadam se da neće biti na kraju veliko razočarenje za nas ove godine, rekao je poslije meča Kukić, nakon što se pozdravio sa Frimelom koji je meč završio sa tri data gola.

Oglasili se selektor i kapiten

"Danas nije to bilo kako smo svi očekivali. Nevjerovatno razočarenje jer smo podlegli prtiisku. Danas je bio pritisak pobjede moranja, kog nije bilo protiv Njemačke. Nismo se izdigli, prvo ja. Daj bože da Španija pobijedi Njemačku i da prođemo dalje. NIje nas iznenadila Austrija. Pravio nam je Vagner problema, ali nije nam se dalo. Možda nismo zaslužili, ali nada nije gotova vidjećemo šta će biti", rekao je poslije meča kapiten Mijajlo Marsenić.

Zaustavio se i selektor Raul Gonzales da analizira ovaj težak poraz.

"Nismo bili dobri u napadu, njihov golman je bio dobar. Nismo imali šut, oni su dobar tim. Imaju dosta igrača u Bundesligi. Pobijedili su jedan razlike i sada čekamo tu posljednju utakmicu. Borili smo se do kraja, danas smo izgubili, bili smo dobri protiv Njemačke. Meč je bio jako izjednačen, vidite rezultat i zaključićete koliko je blizu. Bilo je iskjučenja koja su napravila razliku, ali na kraju je ovo poraz", rekao je Raul Gonzales.