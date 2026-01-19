logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija - Austrija uživo: Znamo šta je potrebno i koga je Raul izabrao 0
EURO Srbija Austrija uživo prenos
EURO Srbija Austrija uživo prenos
0

Srbija - Austrija uživo: Znamo šta je potrebno i koga je Raul izabrao

Pratite uživo uz MONDO meč Srbije sa Austrijom u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu.

Srbija igra sa Austrijom u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu i ima šansu da prođe dalje u glavnu fazu. Srpski tim je u prvom kolu poražen od Španije, zatim je kada su ga već svi otpisali savladao Njemačku i sada Srbiju pobjeda sigurno vodi dalje.

Postoje računice u kojima i sa neriješenim i porazom Srbija ide dalje, ali hajde da nas ne boli glava od računanja. 

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
17:29

Srbin igra protiv Srbije!

Nemanja Beloš će sada igrati protiv Srbije za koju je nastupao u mlađim kategorijama, a na strani Austrije biće još nekoliko igrača i trenera sa ovih prostora. 

17:19

Poljak poludeo zbog "orlova"

Možda će vas zanimati

17:18

Ko igra?

Kao i na prethodnim mečevima u timu neće biti golmana Andreja Trnavca, beka Vejka Popovića i pivota Ivana Mićića. Istih 16 igrača istrčava na teren.

17:00

Šta je računica?

Ako Srbija pobijedi ide dalje sigurno. Ipak - u slučaju remija ide dalje ako Španija pobijedi Nijemce ili odigra sa njima neriješeno, u slučaju poraza ako ne izgubi više četiri razlike ide dalje ako Španci pobijede Njemačku.

16:57

Srbija igra rukomet!

Od 18 časova Srbija će odigrati najvažniji meč na Evropskom prvenstvu u rukometu. Rival je Austrija i oba tima žele da pobijede i prođu dalje u glavnu fazu.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije