Srbija - Austrija uživo: Znamo šta je potrebno i koga je Raul izabrao

Pratite uživo uz MONDO meč Srbije sa Austrijom u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu.
Srbija igra sa Austrijom u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu i ima šansu da prođe dalje u glavnu fazu. Srpski tim je u prvom kolu poražen od Španije, zatim je kada su ga već svi otpisali savladao Njemačku i sada Srbiju pobjeda sigurno vodi dalje.
Postoje računice u kojima i sa neriješenim i porazom Srbija ide dalje, ali hajde da nas ne boli glava od računanja.
Srbin igra protiv Srbije!
Nemanja Beloš će sada igrati protiv Srbije za koju je nastupao u mlađim kategorijama, a na strani Austrije biće još nekoliko igrača i trenera sa ovih prostora.
Poljak poludeo zbog "orlova"
Ko igra?
Kao i na prethodnim mečevima u timu neće biti golmana Andreja Trnavca, beka Vejka Popovića i pivota Ivana Mićića. Istih 16 igrača istrčava na teren.
Šta je računica?
Ako Srbija pobijedi ide dalje sigurno. Ipak - u slučaju remija ide dalje ako Španija pobijedi Nijemce ili odigra sa njima neriješeno, u slučaju poraza ako ne izgubi više četiri razlike ide dalje ako Španci pobijede Njemačku.
Srbija igra rukomet!
Od 18 časova Srbija će odigrati najvažniji meč na Evropskom prvenstvu u rukometu. Rival je Austrija i oba tima žele da pobijede i prođu dalje u glavnu fazu.