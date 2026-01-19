Srbija - Austrija uživo: Znamo šta je potrebno i koga je Raul izabrao

Pratite uživo uz MONDO meč Srbije sa Austrijom u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu.

Srbija igra sa Austrijom u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu i ima šansu da prođe dalje u glavnu fazu. Srpski tim je u prvom kolu poražen od Španije, zatim je kada su ga već svi otpisali savladao Njemačku i sada Srbiju pobjeda sigurno vodi dalje.

Postoje računice u kojima i sa neriješenim i porazom Srbija ide dalje, ali hajde da nas ne boli glava od računanja.