Ilon Mask "pukao" na sudu: Nije imao dokaze, tužba protiv OpenAI odbačena

Sud u Kaliforniji odbacio je tužbu Maskove kompanije xAI jer nisu ponuđeni dokazi da je OpenAI krao povjerljive podatke.

Izvor: Shutterstock / Frederic Legrand - COMEO

Federalni sud u Kaliforniji odbacio je tužbu koju je Maskova kompanija xAI podnijela protiv OpenAI-ja. Sutkinja Rita Lin je zaključila da sama činjenica da su bivši zaposleni prešli u konkurentsku firmu nije dokaz krađe poslovnih tajni.

Tokom donošenja odluke naglašeno je da xAI nije uspio da pokaže direktnu vezu između OpenAI-ja i navodne krađe povjerljivih informacija. Navodi se da u tužbi "upadljivo nedostaju" konkretni navodi o tome šta je OpenAI zapravo uradio pogrešno.

"xAI nije iznio nikakve činjenice koje ukazuju na to da je OpenAI podsticao bivše zaposlene xAI-ja da kradu tajne, niti da je OpenAI koristio bilo kakve ukradene podatke nakon što su ti ljudi počeli da rade za njih", navodi se u sudskoj odluci.

Tužba je podnijeta u septembru 2025. godine. xAI je tvrdio da su bivši inženjeri kompanije, uključujući ključne programere, prelaskom u OpenAI ponijeli povjerljivi izvorni kod povezan sa Grok četbotom.

Među optuženima se našao i bivši inženjer Sjučan Li, koga xAI odvojeno tuži za direktnu krađu podataka.

OpenAI je od početka odbacivao optužbe. Kompanija je tvrdila da su navodi "neosnovani" i da predstavljaju dio Maskove šire kampanje protiv konkurencije, jer Grok navodno ne može da održi korak sa ChatGPT četbotom.

Ipak, sudija Rita Lin ostavila je xAI-ju mogućnost da do 17. marta 2026. podnese izmijenjenu tužbu. To će biti moguće samo ukoliko kompanija uspe da priloži konkretnije dokaze koji bi pokazali direktnu umešanost OpenAI-ja u krađu intelektualne svojine.

Ovaj slučaj je samo jedan front u širem pravnom sukobu koji Mask vodi protiv OpenAI-ja i Microsoft-a. Druga tužba, vrijedna više milijardi dolara, odnosi se na navodnu prevaru i napuštanje prvobitne neprofitne misije OpenAI-ja.

Suđenje po toj tužbi zakazano je za april ove godine.

Izvor: B92