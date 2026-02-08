logo
OpenAI napada konkurenciju: Codex sada dostupan i kao aplikacija

OpenAI napada konkurenciju: Codex sada dostupan i kao aplikacija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Nova Codex aplikacija za macOS trebalo bi da pomogne OpenAI-ju da ubrza usvajanje svog AI alata za programiranje i parira konkurenciji.

OpenAI lansirala je aplikaciju za macOS za za Codex Izvor: OpenAI

Američka kompanija OpenAI lansirala je aplikaciju za macOS za svoj alat za programiranje Codex, sa jasnim ciljem da ubrza usvajanje i privuče nove korisnike. Vijest je prenio Rojters, navodeći da OpenAI ovim potezom želi da ojača poziciju u sve konkurentnijem AI tržištu.

Iz kompanije navode da je aplikacija osmišljena tako da korisnicima omogući rad sa više AI agenata istovremeno. Codex može da obavlja zadatke tokom dužeg vremenskog perioda, bez potrebe za stalnom interakcijom korisnika.

Aplikacija koristi kod kako bi automatizovala procese poput prikupljanja i analize informacija, ali i znatno širi spektar zadataka koji prevazilaze klasično generisanje koda. Fokus je stavljen na praktične, dugotrajne zadatke koji su posebno korisni razvojnim timovima.

Programiranje se u posljednjih nekoliko godina izdvojilo kao jedna od najuspješnijih primjena vještačke inteligencije. Alati za pisanje i razumijevanje koda postali su ključni za AI kompanije koje pokušavaju da privuku ozbiljne komercijalne korisnike.

Uprkos reputaciji, OpenAI se suočava sa snažnom konkurencijom u ovom segmentu. Posebno se ističe AI kompanija Anthropic, koja je privukla veliku pažnju tržišta sa svojim alatom Claude Code.

Anthropic navodi da je Claude Code u veoma kratkom roku dostigao milijardu dolara godišnjeg prihoda, što jasno pokazuje koliki je komercijalni potencijal AI alata za programiranje i zašto OpenAI ubrzava razvoj i dostupnost sopstvenog rješenja.

Codex aplikacija
Izvor: OpenAI.

Izvor: N1info

