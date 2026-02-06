Žene iz ova dva sektora ugroženije od muškaraca zbog AI: Izvještaj upozorava na masovne otkaze u narednoj deceniji

Novo istraživanje Korporacije londonskog Sitija upozorava da su žene zaposlene u tehnološkom i finansijskom sektoru izloženije riziku od gubitka posla zbog automatizacije i vještačke inteligencije nego njihove muške kolege.

Izvor: THICHA SATAPITANON/Shutterstock

Prema izveštaju Korporacije londonskog Sitija, vještačka inteligencija bi mogla snažnije da pogodi upravo radna mjesta na kojima su žene većina, naročito u oblastima finansija i tehnologije. Slična zabrinutost postoji i širom Evrope. Istraživanje agencije Verian pokazuje da između 42 i 66 odsto zaposlenih strahuje da bi AI mogao negativno da utiče na njihovu karijeru.

Procjene ukazuju da bi u Velikoj Britaniji u narednoj deceniji moglo da nestane oko 119.000 administrativnih radnih mjesta u finansijskim, profesionalnim i tehnološkim uslugama, na kojima uglavnom rade žene, upravo zbog sve veće automatizacije.

Posebno su ugrožene žene u razvijenim zemljama. Izveštaj Međunarodne organizacije rada UN i poljskog Instituta NASK iz maja 2025. godine pokazuje da bi skoro 10 odsto radnih mjesta na kojima dominiraju žene moglo biti zamenjeno automatizacijom. Nasuprot tome, samo 3,5 odsto "muških" zanimanja u tim zemljama suočava se sa istim rizikom.

Žene često zanemarene u procesima zapošljavanja

U izveštaju se navodi i da su žene u sredini karijere, sa najmanje pet godina radnog iskustva, sve češće zapostavljene prilikom zapošljavanja na digitalnim pozicijama u finansijskom, profesionalnom i IT sektoru.

Razlog za to su, između ostalog, kruti sistemi selekcije kandidata, koji se često oslanjaju na automatizovane i pristrasne softvere. Oni ne uzimaju u obzir prekide u karijeri zbog brige o djeci ili članovima porodice.

Procjene pokazuju i da u Velikoj Britaniji svake godine do 60.000 žena zaposlenih u tehnološkom sektoru napušta posao zbog nedostatka mogućnosti za napredovanje, priznanja i pravične zarade.

Sve se to dešava uprkos ozbiljnom nedostatku IT stručnjaka u Evropi. Prema podacima sajta TalentUp.io, između 500.000 i 800.000 radnih mjesta u tehnologiji ostaje nepopunjeno svake godine, a taj problem bi mogao da potraje najmanje do 2035.

Sve veća potreba za prekvalifikacijom

Kako bi se ublažile posljedice ovih promjena, Korporacija londonskog Sitija pozvala je poslodavce da daju prioritet dodatnoj obuci i prekvalifikaciji zaposlenih žena, posebno onih na administrativnim pozicijama koje su najugroženije automatizacijom.

U izveštaju se navodi da bi u Velikoj Britaniji ulaganje u prekvalifikaciju moglo poslodavcima da uštedi i do 757 miliona funti, odnosno oko 877 miliona evra, koliko bi inače morali da izdvoje za otpremnine.

(EUpravo zato/Euronews)