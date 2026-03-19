Analiza tržišta kafe u BiH: Vrijednost uvoza i izvoza raste zbog istorijskih maksimuma cijena

Analiza STK BiH pokazuje da je vrijednost uvoza kafe porasla za 31,9 odsto, dok je vrijednost izvoza iznosila 24 miliona KM, što je rast od 36,4% iako je količinski izvezeno 45 tona manje.

Izvor: Shutterstock/Momo_46

Bosna i Hercegovina je u prošloj godini zabilježila rekordan rast vrijednosti trgovine kafom, ali je on primarno uzrokovan skokom cijena na globalnom tržištu, dok je količinska razmjena stagnirala ili opadala, navodi se u najnovijoj analizi Spoljnotrgovinske komore (STK) BiH.

Podaci pokazuju drastičnu razliku između uvoza i izvoza, što rezultira ogromnim trgovinskim deficitom u ovom sektoru:

Izvoz: Vrijednost je iznosila gotovo 24 miliona KM, što je rast od 36,4% u odnosu na 2024. godinu. Ipak, količinski je izvezeno 45 tona manje (pad od 3,2%).

Uvoz: Vrijednost uvoza dostigla je 234,6 miliona KM (rast od 31,9%), uz blagi količinski rast od svega 0,9%.

Deficit: Trgovinska rupa u sektoru kafe iznosi 210,7 miliona KM, dok pokrivenost uvoza izvozom iznosi tek 10,2%.

Iz Komore naglašavaju da su ovakva kretanja isključivo posljedica globalnog rasta cijena kafe, koje su prošle godine dostigle istorijski maksimum. Iako je vrijednost razmjene snažno rasla, količine su ostale gotovo identične, što potvrđuje da potrošači plaćaju znatno više za istu količinu proizvoda.

Izvor: Shutterstock

Gdje BiH izvozi kafu?

Više od 86% ukupnog izvoza koncentrisano je na pet ključnih tržišta, što se pripisuje navikama dijaspore i potrošača koji preferiraju tradicionalnu pripremu kafe:

Slovenija: oko 10 miliona KM

SAD: oko 3,5 miliona KM

Hrvatska: 3,4 miliona KM

Njemačka: 1,8 miliona KM

Austrija: 1,7 miliona KM

Zanimljivo je da je na većini ovih tržišta (Slovenija, Njemačka, Austrija) zabilježen količinski pad izvoza, dok je jedino Hrvatska ostvarila blagi rast.

Iz STK upozoravaju da bez značajnih investicija u nove tehnologije prerade i osvajanje novih tržišta, nema prostora za značajniji rast izvoza.

Za tekuću godinu predviđa se blagi pad cijena.