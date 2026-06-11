logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U kontejneru na Laušu pronađena "zolja", pritisak u kamionu aktivirao raketni bacač

U kontejneru na Laušu pronađena "zolja", pritisak u kamionu aktivirao raketni bacač

Autor Nikolina Damjanić
0

Pregledom komunalnog kamiona koji je praznio kontejner u banjalučkom naselju Lauš utvrđeno je da je usljed presovanja otpada aktiviran raketni bacač M-84 "zolja", rekao je Srni v.d. pomoćnika direktora Republičke uprave civilne zaštite za deminiranje Dragan Kos.

Ciscenje_-foto-A-Cavic-9.jpg Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Kos je naglasio da su se, nakon što je odvojen otpad, vidjeli ostaci "zolje".

"Kamion je potom odvezen na deponiju i tokom kontrole ostataka otpada utvrđeno je da nema više eksplozivnih sredstava", naveo je on.

Kos kaže da će policija utvrditi ko je stavio "zolju", istakavši da je ovakav neodgovoran i bahat postupak mogao da izazove tragediju.

On je podsjetio da svi koji uoče sve vrste opasnosti koje mogu ugroziti ljude, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra mogu da obavijeste Republičku upravu civilne zaštite na telefonski broj 121.

U banjalučkom naselju Lauš došlo je do eksplozije dok je radnik "Čistoće" praznio kontejner, a povrijeđenih, srećom, nije bilo.

Radnik "Čistoće" prijavio je ovaj slučaj policiji jutros oko 6.00 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lauš Banjaluka Čistoća kontejner zolja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ