U kontejneru na Laušu pronađena "zolja", pritisak u kamionu aktivirao raketni bacač

Pregledom komunalnog kamiona koji je praznio kontejner u banjalučkom naselju Lauš utvrđeno je da je usljed presovanja otpada aktiviran raketni bacač M-84 "zolja", rekao je Srni v.d. pomoćnika direktora Republičke uprave civilne zaštite za deminiranje Dragan Kos.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Kos je naglasio da su se, nakon što je odvojen otpad, vidjeli ostaci "zolje".

"Kamion je potom odvezen na deponiju i tokom kontrole ostataka otpada utvrđeno je da nema više eksplozivnih sredstava", naveo je on.

Kos kaže da će policija utvrditi ko je stavio "zolju", istakavši da je ovakav neodgovoran i bahat postupak mogao da izazove tragediju.

On je podsjetio da svi koji uoče sve vrste opasnosti koje mogu ugroziti ljude, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra mogu da obavijeste Republičku upravu civilne zaštite na telefonski broj 121.

U banjalučkom naselju Lauš došlo je do eksplozije dok je radnik "Čistoće" praznio kontejner, a povrijeđenih, srećom, nije bilo.

Radnik "Čistoće" prijavio je ovaj slučaj policiji jutros oko 6.00 časova.