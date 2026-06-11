U kontejneru na Laušu pronađena "zolja", pritisak u kamionu aktivirao raketni bacač

Pregledom komunalnog kamiona koji je praznio kontejner u banjalučkom naselju Lauš utvrđeno je da je usljed presovanja otpada aktiviran raketni bacač M-84 "zolja", rekao je Srni v.d. pomoćnika direktora Republičke uprave civilne zaštite za deminiranje Dragan Kos.
Kos je naglasio da su se, nakon što je odvojen otpad, vidjeli ostaci "zolje".
"Kamion je potom odvezen na deponiju i tokom kontrole ostataka otpada utvrđeno je da nema više eksplozivnih sredstava", naveo je on.
Kos kaže da će policija utvrditi ko je stavio "zolju", istakavši da je ovakav neodgovoran i bahat postupak mogao da izazove tragediju.
On je podsjetio da svi koji uoče sve vrste opasnosti koje mogu ugroziti ljude, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra mogu da obavijeste Republičku upravu civilne zaštite na telefonski broj 121.
U banjalučkom naselju Lauš došlo je do eksplozije dok je radnik "Čistoće" praznio kontejner, a povrijeđenih, srećom, nije bilo.
Radnik "Čistoće" prijavio je ovaj slučaj policiji jutros oko 6.00 časova.