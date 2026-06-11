Detalji pucnjave u Prijakovcima: Djeca u kući pronašla ručno izrađenu pušku

Dva maloljetnika povrijeđena su u Prijakovcima nakon incidenta u kojem je, prema policiji, jedno maloljetno lice u porodičnoj kući pronašlo ručno izrađenu pušku.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je nakon događaja izvršen pretres objekta i da se preduzimaju mjere zbog sumnje na izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno oružje.

Policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, rade na dokumentovanju krivičnih djela „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Incident je prijavljen juče oko 16.30 časova, a nakon uviđaja i operativnih mjera utvrđeno je da je maloljetno lice u porodičnoj kući pronašlo pušku ručne izrade, nakon čega su dva maloljetnika zadobila povrede. Povrijeđeni su medicinski zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, uz saglasnost tužioca, izvršen je pretres porodične kuće koju koristi lice B.O. iz Banjaluke, gdje je pronađeno oružje.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na građane da nelegalno oružje ne drže u svojim domovima, uz upozorenje da ono može dovesti do teških posljedica, te podsjećaju da je njegovo posjedovanje zakonom kažnjivo.