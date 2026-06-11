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Eksplozija u kontejneru na Laušu: Sumnja se na minsko-eksplozivno sredstvo

Eksplozija u kontejneru na Laušu: Sumnja se na minsko-eksplozivno sredstvo

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
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Prilikom pražnjenja kontejnera u banjalučkom naselju Lauš jutros oko šest časova došlo je do eksplozije, najvjerovatnije usljed aktiviranja jednog ili više nepoznatih minsko-eksplozivnih sredstava, potvrđeno je iz policije.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijskoj upravi Banjaluka događaj je prijavio radnik "Čistoće", navodeći da je eksplozija nastala neposredno prije prijave tokom redovnog pražnjenja kontejnera, piše RTRS.

Na mjestu događaja nalaze se policijski službenici koji obezbjeđuju lice mjesta i preduzimaju potrebne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti.

O incidentu je obaviještena Republička uprava civilne zaštite, nakon čega će uslijediti dalje aktivnosti i postupanje nadležnih službi.

U eksploziji nije bilo povrijeđenih lica.

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Tagovi

Banjaluka eksplozija Lauš

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Hvala što ste poslali vijest.

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