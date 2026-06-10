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Skupština grada Banjaluka još bez dnevnog reda: Stanivuković predložio ukidanje regulacionog plana za Rosulje

Skupština grada Banjaluka još bez dnevnog reda: Stanivuković predložio ukidanje regulacionog plana za Rosulje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Odbornici Skupštine grada Banjaluka ni nakon više od dva časa rasprave nisu usaglasili dnevni red današnje sjednice, na kojem se nalazi ukupno 54 tačke.

Skupština grada Banjaluka Izvor: Grad Banjaluka

Tokom sjednice je određena polučasovna pauza, u okviru koje bi nadležna tijela trebalo da razmotre dodatnih devet tačaka dnevnog reda koje je predložio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Istovremeno, Stanivuković je na sjednici uputio prijedlog da se stavi van snage regulacioni plan za naselje Rosulje (Malta 1), uz obrazloženje da gradska administracija nastavlja da uvažava prijedloge i sugestije građana.

„Nastavljamo da slušamo naše sugrađane i uvažavamo njihove prijedloge i sugestije koje se odnose na izmjenu Regulacionog plana za naselje Rosulje (Malta 1)“, poručio je Stanivuković.

On je naveo da će u narednom periodu biti razmatrana mogućnost izrade plana manjeg obuhvata za konkretne slučajeve, u skladu sa primjedbama mještana.

„Nastavljamo da radimo odgovorno i u interesu građana, uz uvažavanje njihovih stavova i potreba“, dodao je gradonačelnik.

Sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja je počela jutros u 9 časova, biće nastavljena nakon pauze, a odbornici će se izjasniti o konačnom dnevnom redu.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka Skupština grada Banjaluka

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