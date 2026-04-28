Skupština Banjaluke usvojila dnevni red: Pred odbornicima 45 tačaka

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Odbornici Skupštine grada usvojili su dnevni red današnje sjednice na kojem je 45 tačaka, uključujući kreditna zaduženja za rekonstrukciju Parka Petra Kočića, izgradnju i rekonstrukciju dječijih igrališta i izgradnju parking-garaža kod zgrade Okružnog javnog tužilaštva.

Skuština grada Banjaluka sjednica Izvor: Grad Banja Luka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković povukao je sa predloženog dnevnog reda od 50 tačaka dvije koje se odnose na preraspodjelu budžetskih sredstava i kalendar turističkih manifestacija grada za ovu godinu.

Nadležna komisija nije podržala osam tačaka, među kojima odluku o utvrđivanju osnovice za obračun rente, regulacione planove "Park", za Regionalni centar u Banjaluci i za dio centra grada, kao i odluku o dodjeli prostorija Delegaciji EU.

Stanivuković je predložio tri nove tačke, a Skupština još dvije, među kojima je i imenovanje direktora Kulturnog centra Banski dvor.

Odbornici trenutno raspravljaju o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu osnivanja prava građenja na nepokretnostima u svojini grada bez naknade. 

(Srna)

