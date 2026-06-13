Dodik: Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH

Željka Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Izvor: Srna

Dodik smatra da Aktiv žena SNSD-a ima pravo predlaže, te je dodao da će se o tome odrediti organi stranke.

"Ja ne krijem da je Željka i moj prijedlog za tu funkciju", rekao je Dodik, koji je prisustvovao sjednici Glavnog odbora Aktiva SNSD-a.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH raspisala je Opšte izbore za 4. oktobar 2026. godine.

Izbori su raspisani za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Srpske, te za deset skupština kantona u Federaciji BiH.

(Srna)