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Dodik: Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH

Dodik: Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Željka Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik i Cvijanovićeva Izvor: Srna

Dodik smatra da Aktiv žena SNSD-a ima pravo predlaže, te je dodao da će se o tome odrediti organi stranke.

"Ja ne krijem da je Željka i moj prijedlog za tu funkciju", rekao je Dodik, koji je prisustvovao sjednici Glavnog odbora Aktiva SNSD-a. 

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH raspisala je Opšte izbore za 4. oktobar 2026. godine.

Izbori su raspisani za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Srpske, te za deset skupština kantona u Federaciji BiH.

(Srna)

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Tagovi

Milorad Dodik SNSD Izbori 2026 opšti izbori 2026. Željka Cvijanović Predsjedništvo BiH

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