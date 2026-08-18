SAD uvele sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda zbog odluka o Izraelu

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane. Mjera je povezana sa ranijim odlukama Suda, uključujući naloge za hapšenje izraelskih zvaničnika.
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane, objavljeno je na internet stranici američkog Ministarstva finansija.
Riječ je o nastavku mjera koje je Vašington počeo uvoditi prošle godine protiv pojedinih zvaničnika Suda, uključujući tužioce i sudije, zbog odluka koje se odnose na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i ranije istrage o djelovanju američkih snaga u Avganistanu.
Prema navodima američkih vlasti, sankcije podrazumijevaju zamrzavanje sve imovine koja se eventualno nalazi na teritoriji SAD, kao i onemogućavanje pristupa američkom finansijskom sistemu.
Administracija predsjednika Donalda Trampa posljednjih mjeseci dodatno je zaoštrila odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, dovodeći u pitanje legitimitet i pojedine odluke te međunarodne pravosudne institucije.
Sjedinjene Američke Države nisu članica Međunarodnog krivičnog suda i već godinama osporavaju nadležnost tog tijela u slučajevima koji se odnose na američke državljane ili saveznike Vašingtona.
Međunarodni krivični sud osnovan je 2002. godine sa ciljem procesuiranja najtežih međunarodnih zločina, uključujući ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Sjedište Suda nalazi se u Hagu u Holandiji.