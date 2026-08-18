SAD uvele sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda zbog odluka o Izraelu

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane. Mjera je povezana sa ranijim odlukama Suda, uključujući naloge za hapšenje izraelskih zvaničnika.

Izvor: Jiji Press / Jiji Press Photo / Profimedia

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane, objavljeno je na internet stranici američkog Ministarstva finansija.

Riječ je o nastavku mjera koje je Vašington počeo uvoditi prošle godine protiv pojedinih zvaničnika Suda, uključujući tužioce i sudije, zbog odluka koje se odnose na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i ranije istrage o djelovanju američkih snaga u Avganistanu.

Prema navodima američkih vlasti, sankcije podrazumijevaju zamrzavanje sve imovine koja se eventualno nalazi na teritoriji SAD, kao i onemogućavanje pristupa američkom finansijskom sistemu.

Administracija predsjednika Donalda Trampa posljednjih mjeseci dodatno je zaoštrila odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, dovodeći u pitanje legitimitet i pojedine odluke te međunarodne pravosudne institucije.

Sjedinjene Američke Države nisu članica Međunarodnog krivičnog suda i već godinama osporavaju nadležnost tog tijela u slučajevima koji se odnose na američke državljane ili saveznike Vašingtona.

Međunarodni krivični sud osnovan je 2002. godine sa ciljem procesuiranja najtežih međunarodnih zločina, uključujući ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Sjedište Suda nalazi se u Hagu u Holandiji.