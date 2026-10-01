Direktora škole polili benzinom: Pakao na ulicama Francuske, učenici zapalili autobus i vatrogasno vozilo (Video)

Talas nasilnih đačkih blokada i demonstracija izazvan nedostatkom nastavnika, pretrpanim učionicama i lošim uslovima u školama pretvorio se u teške nerede na ulicama širom Francuske.

Izvor: Youtube/@BFMTV

Situacija na ulicama francuskih gradova dramatično je eskalirala u četvrtak ujutru, javlja Rojters. Širom zemlje se održavaju srednjoškolski protesti zbog nedostatka nastavnog osoblja i trošnih školskih zgrada, a u jednom trenutku stvari su izmakle kontroli - požari su izbili u najmanje dvije škole, a jedan direktor je poliven benzinom.

Najdramatičnije scene zabilježene su na jugu zemlje, u Marseju. Stotine mladih ljudi okružilo je vatrogasno vozilo koje je stiglo da ugasi požar u srednjoj školi Sent Egziperi, saopštila je policija. Napadači su natjerali vatrogasce da napuste vozilo, a zatim su zapalili vatrogasno vozilo.

ALERTE INFO | Un camion de pompier a été détruit par les émeutiers et mis à feu, à Marseille (13) https://t.co/ZOWO1Ht5uR — French Report (@french_report78)October 1, 2026

U istom gradu, napadnut je i direktor škole. Prema riječima tužilaca, napadači su ga polili benzinom i pretukli. Detalji o njegovom stanju još nisu objavljeni.

Požar je u četvrtak izbio i u srednjoj školi Nelson Mandela u Nantu, na zapadu Francuske. Zamjenik gradonačelnika Olivije Šato rekao je za Fransinfo da je požar pod kontrolom i da u incidentu nije bilo povrijeđenih.

A wave of intense student blockades has swept across France: What began in the Ile-de-France region around Paris has quickly paralyzed campuses in major hubs like Lyon, Marseille, Strasbourg, Reims, and Poitiers. Students blockade hundreds of high schools and spreading to roughly 30 university campuses as of October 1 2026. While widespread civil unrest has led to clashes between students and police. the protests have turned violent as the Nelson Mandela High School, a bus, garbage and other material were set on fire. Heavy friction has developed between demonstrating youth and authorities. Law enforcement officials reported that over 400 individuals were detained in a single day of clashes. Dozens of student injuries balanced against roughly 48 injured police officers.According to the Guardian, the nationwide mobilization, supported by major youth and teachers unions, is fueled by a demand for increased educational funding, smaller class sizes, an end to teacher shortages, and relief from exhausting school timetables. Heatwave conditions in poorly managed classrooms and frustrations with the Parcoursup university admissions system have further heightened tensions. — Carlos Lopez (@CarlosL84862301)October 1, 2026

"Zgrada je evakuisana, a učenici koji još nisu stigli u školu su vraćeni", rekao je Šato.

High school student protests over teacher shortages, overcrowded classrooms, and poor conditions at institutions are escalating across France. Over 1,000 people, mostly minors, were detained in just two days as blockades and demonstrations spread across the country, with scores of students, school staff and police injured — TRT World (@trtworld)October 1, 2026

Stotine uhapšenih, uglavnom tinejdžera

Protesti i blokade su počeli prošle nedjelje i sada su postali ozbiljan politički problem za vladu premijera Sebastijana Lekornua. Situacija je posebno osjetljiva jer je vlada u četvrtak predstavila niz veoma nepopularnih mjera štednje kao dio budžeta za 2027. godinu.

Nekoliko desetina ljudi je do sada povrijeđeno u protestima, dok su stotine ljudi - uglavnom tinejdžera - uhapšene, prema navodima vlasti.

ALERTE - Des lycéens ont INCENDIÉ un bus à Marseille. (témoins)https://t.co/F2N7NdwokT — AlertesInfos (@AlertesInfos)October 1, 2026

Učenici optužuju policiju za prekomjernu upotrebu sile, uključujući suzavac. Vlada je osudila nasilje, ali istovremeno priznaje da se problemi u francuskim srednjim školama moraju shvatiti ozbiljno i riješiti.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez upozorio je da se na nekim mjestima izgrednici kreću od škole do škole kako bi podstakli nasilje.

Uhapšeno više od 600 ljudi

Više od 600 ljudi je uhapšeno tokom akcija blokiranja srednjih škola u Francuskoj, a u sukobima sa policijom povrijeđeno je više od stotinu učenika i policajaca, izjavio je juče ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez.

Prema njegovim riječima, 625 ljudi je uhapšeno, a povrijeđeno je 199 njih, od čega 83 policajaca. On je osudio "ciljanje policajaca, bacanje projektila i nasilje", kao i "urbano nasilje".

Prema njegovim riječima, policija je intervenisala sa "velikom dozom umjerenosti", a policija je pokrenula istrage o povređenim učenicima.

"To su maloljetnici koji se suočavaju sa policijom. Očigledno da policija srazmjerno koristi oružje poput suzavca", rekao je Nunjez.

(Mondo)