Zastrašujuće otkriće tužilaštva u SAD: Skoro 1.000 djece žrtve sveštenika u Masačusetsu

Veliki dio zlostavljanja dogodio se prije 2002. godine, kada je skandal sa seksualnim zlostavljanjem u Crkvi dospio u svjetsku javnost.

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Više od 270 katoličkih sveštenika u tri biskupije u Masačusetsu decenijama je seksualno zlostavljalo gotovo 1.000 djece, otkriva izvještaj koji je danas objavila državna tužiteljka Andrea Džoj Kempbel, koja je navela da je riječ o prvom celovitom prikazu zlostavljanja i institucionalnih propusta koji su omogućili takvu praksu duže od pola vijeka.

Istraga je utvrdila da su biskupije godinama znale da sveštenici zlostavljaju djecu, ali su "prečesto štitile ugled Crkve, umjesto da zaštite djecu", izjavila je Kempbel.

"Iza svakog od tih brojeva stoji dijete čija je bezbjednost narušena, porodica koja se zauvijek promijenila i žrtva koja je godinama, a u mnogim slučajevima i decenijama, imala traumu zbog zlostavljanja", rekla je Kempbel na konferenciji za medije, prenosi Index.

Iz biskupije Vorčester su saopštili da će proučiti izvještaj "kako bi utvrdili dodatna poboljšanja u pristupu žrtvama prošlog zlostavljanja i nastavili da jačaju napore za bezbjednost djece". Druge dvije biskupije nisu odmah odgovorile na upite za komentar.

Veliki dio zlostavljanja dogodio se prije 2002. godine, kada je skandal sa seksualnim zlostavljanjem u Crkvi dospio u svjetsku javnost. Te je godine list "Boston Globe" objavio svoje istraživanje, nagrađeno Pulicerovom nagradom, o tome kako su čelnici bostonske nadbiskupije sistematski prikrivali seksualna zlostavljanja koja su počinili sveštenici.

Taj izvještaj pokrenuo je niz istraga širom svjeta, koje su otkrile slične obrasce i u drugim biskupijama.

Krivičnu istragu protiv biskupija Fol River, Springfild i Vorčester pokrenula je 2019. tadašnja glavna tužiteljka Maura Hili, koja je sada guvernerka Masačusetsa.