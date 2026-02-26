Razbijena međunarodna mreža pedofila u Srbiji: Među uhapšenima porodični ljudi i roditelji

Jezivi detalji hapšenja predatora u Srbiji.

Izvor: MUP Srbije

U nastavku akcije "Armagedon", na teritoriji Srbije, uhapšeno je sedam osoba zbog sumnje da su u dužem periodu, putem "dar weba" preuzimali, čuvali i dijelili materijal koji je nastao s*ksualnom eksploatacijom djece. Žrtve su djeca uzrasta od 4 do 14 godina i njima još uvijek nije utvrđen identitet, ali se sumnja da je dio žrtava iz Srbije.

U akciji "Armagedon" su uhapšeni B.F. (57), P.M. (24), D.N. (38), B.R. (72), S.S. (64), P.S. (64) i M.O. (44).

"Većina uhapšenih je ili u nekoj vrsti bračne zajednice ili žive sa partnerkama. Dvojica čak imaju i svoju djecu", kaže izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni nisu međusobno povezani, ali su dio veće, međunarodne grupe koja je razmjenjivala sadržaj.

"Jedan je uhapšen na ulici, a ostali su kod kuće dok su spavali", kaže izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, jedan od uhapšenih je posjedovao sadržaj maloljetnih dječaka, dok je jedan imao sadržaj djece od kojih je najmlađe dijete imalo svega 4 godine, piše Blic.

Više gigabajta materijala pronađeno na uređajima

Tokom pretresa stanova osumnjičenih, policija je na zaplijenjenim elektronskim uređajima otkrila više gigabajta fotografija i video-snimaka koji predstavljaju seksualnu zloupotrebu djece uzrasta od četiri do 14 godina. Prema navodima iz istrage, sporni sadržaj bio je organizovan i razvrstan po različitim kriterijumima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije poručuju da akcija "Armagadon" ima za cilj da jasno stavi do znanja da zloupotreba djece, bez obzira na način izvršenja, neće biti tolerisana, kao i da internet i digitalne platforme ne predstavljaju sigurno utočište za počinioce ovakvih krivičnih djela.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja sa pojačanim aktivnostima na identifikaciji i procesuiranju svih lica koja učestvuju u krivičnim djelima na štetu maloljetnih.

MUP je istovremeno apelovao na roditelje da obrate dodatnu pažnju na onlajn aktivnosti svoje dece i da svaku sumnju na eventualnu zloupotrebu bez odlaganja prijave nadležnim institucijama!

