U Sloveniji uvedena ograničenja za kupovinu goriva

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel u Sloveniji uvedena su ograničenja za kupovinu goriva, kako bi se sprečile nestašice i obezbjedilo stabilno snabjdevanje tržišta.

Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel u Sloveniji uvedeno je ograničenje za kupovinu goriva na 30 litara za automobile, odnosno 200 litara za kamione, prenose slovenački mediji.

"Dragi prijatelji, sa ciljem obezbjeđivanja uravnoteženog snabdevanja tržišta gorivom, obaveštavamo vas da je točenje goriva ograničeno na 30 litara po kupcu", navodi se u saopštenju MOL, a prenose slovenački mediji.

Kompanija navodi da hitna mera ograničavanja obima isporuke goriva treba da obezbedi jednak tretman za sve kupce, spriječi nestašice i time obezbijedi pouzdanu sigurnost snabdjevanja.

Takođe, kompanija Šel je odlučila da privremeno ograniči isporuku goriva, pa je na njihovim benzinskim stanicama uvedeno ograničenje do 100 litara. Za sada je, kako prenose slovenački mediji, samo je tržišni lider Petrol odustao od ovakvog poteza.

