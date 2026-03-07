Zaboravite na gradsku gužvu: Slovensko selo iz bajke u kojem vrijeme teče sporije

Malo mjesto u Sloveniji oduševljava prirodom, istorijom i čokoladom.

Izvor: trabantos/Shutterstock

Mnogo ljudi traži način da makar na kratko pobegne od ubrzanog ritma svakodnevice. Ponekad je dovoljno da otkrijete jedno malo mesto koje gotovo da je zaboravljeno na turističkoj mapi. Upravo takav utisak ostavlja selo Olimje, skriveno među blagim brdima istočne Slovenije.

Na prvi pogled deluje kao prizor iz stare razglednice - uredne kuće sa cvjetnim dvorištima, mirne ulice i priroda koja okružuje gotovo svaki kutak. Iako ovde živi tek nekoliko stotina ljudi, Olimje je više puta dobilo priznanja za jedno od najljepše uređenih sela u Evropi.

Tišina i miris ljekovitog bilja

U srcu sela nalazi se kompleks koji nosi posebnu istorijsku težinu. Nekadašnja plemićka rezidencija pretvorena u samostan u kojem danas žive monasi. Ovaj mirni kutak nalazi se u podnožju planine Rudnica, u okviru zaštićenog područja Kozjansko Regional Park, poznatog po netaknutoj prirodi i bogatoj flori.

Posebnu pažnju privlači stara samostanska apoteka. Unutra se i dalje mogu vidjeti drvene police, stare posude za lijekove i zidovi ukrašeni freskama koje pričaju priču o nekadašnjim načinima liječenja. U vrtovima oko samostana uzgaja se veliki broj ljekovitih biljaka, pa šetnja ovim dijelom sela često podsjeća na spokojan povratak u neka sporija vremena.

U blizini se uzdiže i barokna crkva čija arhitektura dodatno naglašava istorijski karakter mjesta i čini ga posebno privlačnim za ljubitelje kulturnog nasljeđa.

Mjesto gdje čokolada ima glavnu ulogu

Ipak, Olimje je poznato i po jednom mnogo slađem razlogu. Lokalna manufaktura čokolade postala je nezaobilazna stanica za sve posjetioce sela. Čim se uđe u radnju, prostor ispuni prepoznatljiv miris kakaa koji gotovo trenutno popravlja raspoloženje.

Ovde nastaju razne vrste ručno pravljenih slatkiša, od pralina i čokoladnih figura do pločica sa različitim dodacima. Posjetioci često mogu da posmatraju dio procesa izrade, a oni najradoznaliji imaju priliku i da naprave sopstvenu malu čokoladnu kreaciju.

Susret sa divljinom

Ako poželite još malo avanture, samo nekoliko minuta vožnje od sela nalazi se imanje na kojem slobodno živi krdo jelena i muflona. Posmatrati ove životinje iz neposredne blizine i hraniti ih iskustvo je koje posebno oduševljava porodice sa djecom, ali i sve ljubitelje prirode. U takvom okruženju lako je zaboraviti na telefon, obaveze i gužvu velikih gradova.

Ukusi regiona

Nakon šetnje i istraživanja okolnih brda, idealan završetak dana je ručak u nekom od lokalnih restorana. Na jelovnicima se često nalaze jela pripremljena od namirnica iz ovog kraja - divljač, šumske pečurke, domaći hleb i vina iz obližnjih vinograda.

Ljubitelji piva takođe neće ostati uskraćeni, jer male regionalne pivare nude od klasičnih svetlih i tamnih piva do laganih voćnih varijanti koje su posebno osvežavajuće tokom toplijih dana.

Olimje možda nije veliko mjesto na mapi, ali upravo u tome leži njegova najveća vrijednost. Ovdje nema masovnog turizma ni gradske buke, već samo priroda, mir i osjećaj da ste pronašli jedno od onih rijetkih mjesta.

