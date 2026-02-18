Tamo gdje kamen priča istoriju: Upznajte Antrevo, jedno od najljepših sela Francuske (FOTO)

Član Najljepših sela Francuske, Antrevo, smješten je na Donjim Alpima koji potpadaju pod region južne Francuske.

Izvor: Shutterstock

Odmah iznad reke Var, strateški pozicioniran na stenovitom uzvišenju, postoji još od rimskih vremena. Rimljani su prepoznali strateški potencijal, i kroz dolinu Vara trasirali put koji je povezivao unutrašnjost Galije sa Mediteranom.

Izvor: Shutterstock

Tokom srednjeg vijeka, dobija spomenute bedeme, a samo naselje je organizovano kao utvrđeni grad. Uske ulice, visoke kamene kuće i masivna gradska vrata imali su jasnu funkciju odbrane, dok danas privlače turiste.

Remek-delo vojne arhitekture 17. vijeka

Prelomni trenutak u istoriji Antreva dešava se krajem 17. vijeka, kada Francuska učvršćuje svoje granice prema teritorijama porodice Savoja. Tada na scenu stupa vojni inženjer Sebastijen le Prestre Vauban, čije ime se u modrenim vremenima vezuje za neke od najpoznatijih fortifikacija u Evropi tog doba.

Izvor: Shutterstock

Vauban je modernizovao postojeće utvrđenje iznad sela i pretvorio Antrevo u teško osvojivu vojnu tačku. Danas o toj fazi najbolje svjedoči citadela iznad sela, dok debeli zidovi utvrđenja i bastion dizajniran za bočnu odbranu o vremenu kada je ratovanje ušlo u fazu odbrane granica Francuske u širem kontekstu.

Moderna vremena

Sa promjenama granica i razvojem modernih država u 19. veku, značaj sela postepeno opada. Dolina gubi ulogu granične zone, a Antrevo postaje mirno, ruralno naselje. Ipak, ostao je sačuvan u izvornom obliku i danas je nemi svjedok viševijekovnog života na raskrsnici puteva.

Izvor: Shutterstock / Andrei Antipov

Dok šetate njegovim uskim ulicama, možete naići na radionice koje još uvijek na tradicionalan način proizvode maslinovo ulje ili melju žito za hleb. Između njih, mali trgovi, fontane i katedrala iz 17. vijeka, Notr Dam de l'Asompsion u gotskom stilu sa vidljivim uticajima baroka i orguljama iz 18. vijeka koje predstavljaju posebno istorijsko blago.

Izvor: Shutterstock/Paul Maguire

Interesantno je da su kuće u Antrevu veoma visoke - neke broje i pet spratova, izgrađene su od lokalnog kamena. Razlog za ovo je veoma jednostavan, strm teren i potreba za smještanjem što manjeg broja stanovnika na malom prostoru.

Izvor: Shutterstock

Potpuni doživljaj predstavlja uspon ka tvrđavi na vrhu, odakle se pruža pogled na ravnicu ispod u svim pravcima. Posjetioci mogu da vide prostorije u kojima su bili smješteni velikodostojnici - sa pogledima na okolne maslinjake, šume i reku Var. Dok oni malo hrabriji, mogu da se spuste niz merdevine koje vode u tamnice korišćene sve do prije par decenija za smještaj ratnih zarobljenika iz Prvog svjetskog rata.

Lokalci će reći da priča o ovom mjestu nije samo o odbrani nekadašnjih granica Francuske, već i o prilagođavanju surovoj prirodi i uslovima, o opstanku kroz vijekove.

(EUpravo zato/vijaes)