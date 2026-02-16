Bajka u kojoj je vrijeme stalo: Upoznajte najautentičnije selo centralne Evrope

Iako mu je Unesko status doneo svjetsku slavu, sve veći broj posjetilaca ozbiljno utiče na svakodnevni život lokalne zajednice.

Izvor: Shutterstock/ zedspider

Smješteno na padinama planine Velka Fatra, u blizini grada Ružomberok, Vlkolinec važi za jedno od najbolje očuvanih tradicionalnih planinskih sela u centralnoj Evropi.

Ovo malo mesto prepoznatljivo je po drvenim kućama sa strmim krovovima i ambijentu koji ostavlja utisak da je vrijeme tu odavno stalo.

Unikatna arhitektura pod zaštitom Uneska

Zahvaljujući izuzetno očuvanom narodnom graditeljstvu, Vlkolínec je 1993. godine uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO.

U selu se nalazi oko četrdeset drvenih kuća građenih od balvana, bez savremenih arhitektonskih zahvata, što ga čini rijetkim primjerom autentičnog ruralnog naselja u ovom dijelu Evrope.

Posebnu vrijednost imaju drvena zvonara iz 18. vijeka, mala crkva i stari bunari koji se i danas koriste.

Vlkolinec

Izvor: Shutterstock/ Ingrid Balabanova

Od skrivenog bisera do svjetske atrakcije

Tokom posljednjih desetak godina selo je doživjelo nagli porast popularnosti.

Ljubitelji tradicionalne arhitekture, kulturnog turizma i fotografije otkrili su ga zahvaljujući društvenim mrežama i preporukama turističkih vodiča. Danas ga posjećuju desetine hiljada turista godišnje, što je višestruko više od broja stalnih stanovnika.

Šetnja kroz istorijsko selo u Slovačkoj

Izvor: Shutterstock/Ignacy Sedlak

Kada masovni turizam postane teret

Iako status svjetske baštine donosi međunarodnu vidljivost i prestiž, on je sa sobom doneo i brojne probleme. Mještani su u više navrata ukazivali na pritisak koji masovni turizam stvara, od gužvi i buke do narušavanja privatnosti i opterećenja lokalne infrastrukture. Za ljude koji tu žive, Vlkolinec nije turistička scenografija, već dom.

Zbog toga se sve češće otvara dilema da li je moguće dugoročno očuvati kulturnu baštinu, a da se pritom ne ugrozi kvalitet života lokalne zajednice.

Potraga za održivim rješenjem

Primer Vlkolinca postao je važna tema u raspravama o održivom turizmu i granicama između zaštite nasljeđa i njegove komercijalizacije. Kao moguće rješenje pominju se modeli kontrolisanih posjeta, ograničavanje broja turista i veće uključivanje mještana u upravljanje turizmom.

Zašto ga ipak vrijedi posetiti?

Uprkos izazovima, Vlkolínec ostaje jedno od najautentičnijih sela u Evropi i dragocen primjer načina života koji polako nestaje.

Posjeta ima pravi smisao samo ako se selu pristupi sa poštovanjem i sviješću o njegovoj vrijednosti. Ovo mjesto nije samo atrakcija, već i podsjetnik koliko je tanka granica između očuvanja tradicije i njenog prekomjernog iskorišćavanja.

(Mondo/tumagazin.rs)