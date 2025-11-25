Peče rakiju, gaji svinje i pravi kobasice: Glumac napustio Beograd, sve komšije u selu ga znaju

Glumac Aleksandar Srećković Kubura obavlja sve poslove na svom domaćinstvu

Glumac Aleksandar Srećković Kubura ne krije da je svoju sreću pronašao na selu. On uvek ističe da uživa u seoskim poslovima i vođenju domaćinstva, a sada je podelio snimak i pokazao kako proizvodi domaće vino.

Kubura je u dvorištu u velikom buretu pokazao kako se pravi crno vino, a dok je pravio piće on je i nazdravio jednom čašom. Kubura ulaže dosta u opremu čime se nedavno pohvalio kada je kupio još dva bureta.

Glumac na domaćinstvu obavlja sve poslove, ima stoku i pravi domaće kobasice, a jednom prilikom je govorio o životu van grada.

"Odrastao sam u Kraljevu ali veći dio detinjstva proveo sam u Ratini. Volim selo, poljoprivredu... Dosta dugo sam bio zadovoljan Beogradom, dosta dugo sam bio tamo, ali sada mogu da radim manje, a kvalitetnije, pa sam našao vrijeme da dođem na selo i bavim se nekim drugim stvarima. Želio sam da se bavim nečim što me ispunjava i što je kreativno, a to svakako vino i rakija zahtjevaju", rekao je Kubura i nastavio:

"Kum i ja smo počeli da istražujemo, uvodimo neke nove metode, tako da sam zadovoljan. Znam sve komšije sa sela, pomažemo se, obilazimo. Idemo jedni od drugih kada treba pomoć", rekao je glumac u emisiji "Metar moga sela" i dodao:

"Ljudi su usmjereni jedni na druge jer je neisplativo da neko sve radi za platu, mi se ispomažemo, družimo se i zadovoljstvo je. S vremena na vreme stariji sin pomaže, mlađi da se igra. Vjerujem da će vremenom da zavole. Volim da ih sklonim iz grada da ovdje uživaju. Mlađem sinu kada dođe ovdje ne dozvoljavam da koristi telefon, tablet... Volio bih da naslijede sve ovo ako ih bude zanimalo" .

