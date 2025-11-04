Holivudski glumac došao u Beograd, pa mu dali srpsko prezime: Reakcija zvijezde "Bijelog lotusa" oduševila sve

Poznati holivudski glumac Volton Gogins, kojeg publika širom svijeta zna po ulozi u hit seriji "Bijeli lotos" trenutno boravi u Beogradu i dijeli kadrove na oduševljenje fanova iz Srbije.

Proslavljeni holivudski glumac Volton Gogins, kojeg publika širom svijeta zna po ulozi u hit seriji "Bijeli lotos" ("The white lotus") trenutno boravi u Beogradu, i na oduševljenje mnogobrojnih fanova i pratioca na instagramu dijeli kadrove iz naše prestonice vidno oduševljen viđenim.

"Srbija, Beograd. Prelijepo je ovde", napisao je uz karusel slika ispred crkve Svetog Marka, kafića i kafane.

Gogins je na Instagram profilu podijelio više fotografija iz šetnje Kalemegdanom, Skadarlijom i raznih galerija slika, uz poruku da je oduševljen našom prestonicom. Njegove objave odmah su izazvale lavinu komentara oduševljenih fanova iz Srbije, koji su mu poželjeli dobrodošlicu.

Među desetinama komentara izdvojio se jedan šaljiv, koji je glasio: "Od sada si Volton Goginsinović".

Čini se da je Beograd dobio novog ambasadora u Holivudu - Voltona Goginsinovića, a glumac je duhovito reagovao i odgovorio samo jednom rječju: "Savršeno!", čime je dodatno osvojio srca domaće publike.

Fotografije koje je podijelio prikazuju glumca kako uživa u jesenjem Beogradu, šeta pored Kalemegdanske tvrđave i ispija kafu u boemskoj Skadarliji, dok mu se u komentarima javljaju brojni obožavaoci iz regiona.

Ko je Volton Gogins?

Gogins je rođen 10. novembra 1971. godine u Birmingemu, Alabami, a odrastao je u Litia Springs u državi Džordžiji. Prije nego što je ostvario uspjeh kao glumac, radio je razne poslove u Los Anđelesu, između ostalog kao pomoćnik parkiranja dok je pohađao časove glume i tražio uloge.

Poznat je po složenim likovima u serijama kao što su "Justified" i "The White Lotus", kao i u filmovima kao što su "Django Unchained" i "The Hateful Eight" - i nominovan je za prestižne nagrade.

Osim glume, angažovan je i kao producent, a jednu od njegovih producenstkih ostvarenja je kratki film "The Accountant" (2001), koji je osvojio Oskara.