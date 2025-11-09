Komšije sa Senjaka otkrivaju da u kuću Nikole Simića i njegovog brata Slavka niko nije dolazio od kako je završeno snimanje serije u kojoj je glavnu ulogu igrao Miloš Biković

Proslavljeni glumac Nikola Simić, i njegov brat Slavko, bili su vlasnici kuće na Senjaku, u Puškinovoj ulici. U toj kući je snimana serija po romanu Mirjam "Samac u braku" u kojoj su glavne uloge igrali Miloš Biković i Brankica Sebastijanović.

Nakon smrti slavnog glumca, kuća je ostala bez vlasnika, navode pojedine komšije.

U ovoj kući su snimane i scene drugih poznatih serija poput 'Ranjeni orao'. a Senjaku u popularnoj ulici Puškinova nalazi kuća u kojoj se snimao “Samac u braku”, u kojoj su se zavoljeli Miloš Biković i Brankica Sebastijanović, kao glavni akteri serije koju je Srbija obožavala.

Vidi opis Razvaljena vrata, a od namještaja ništa nije ostalo: Kuća Nikole Simića propada, u njoj snimana serija "Samac u braku"

Zapuštena kuća skoro da je ruina, razvaljena vrata i prozori ne odaju utisak one vile sa dušom u kojoj se rodila romansa. Lusteri se jedva drže na kablovima, namještaja skoro da nema, koliko se može vidjeti sa ulice.

Serija je snimana najviše u ovoj kući, a neke scene i u kući preko puta. Ipak, ono što nas je iznenadilo jeste saznanje da je ovo zapravo kuća čuvenog glumca Nikole Simića i njegovog brata Slavka.

18.5. 1934. Nikola Simić

"Poznavao sam Slavka i familiju Simić, starijeg brata a mlađi je bio Nikola. To je njihova kuća. Obojica čuveni jugoslovenski glumci. Slavko je do kraja bio tu, on je igrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a Nikola je više snimao filmove i serije kao što je “Tesna koža”. Tu su rođeni i to im je od reditelja kuća ali otkada je Slavko umro, od tada nema nekoga. Sada ne znam čija je. Bila je familije Simić to znam", rekao je komšija za Blic i dodao:

"Nikola nekoliko puta ženio, ne znam kakvo je stanje sa djecom, a Slavko nije imao djecu, pa je kuća ostala bez nasljednika. Vidite i sami, ovako je od pre desetak i više godina, stoji tako i propada".

Pogledajte scene iz serije "Samac u braku":

"Kuća je pod hipotekom, bio je neki sudski spor"

Prva komšinica Simića kaže da je imala priliku da upozna Miloša Bikovića.

"Snimanje je trajalo oko dvije nedelje, nisam imala priliku da sve glumce upoznam ali Miloša i Brankicu jesam. Bili su prijateni i grali su se mojim psom. Tu se snimao i “Ranjeni orao” zbog prirode i lokacije", rekla je komšinica koja smatra da je kuća propala jer još uvijek nikom nije dodijeljenja.

"Ona nažalost propada, čula sam da je pod hipotekom, bio je neki sudski spor, valjda naslednici nisu mogli da se dogovore ali ne znam tačno. To su samo priče, dolazili su neki ljudi da gledaju ali ona sada tako propada. Mislim da se u seriji snimao samo taj spoljašnji, da unutra nisu ulazili. Biković je tada prolazio kroz naše dvorište, tu su ostavljali stvari. Većina ljudi i ne zna da je tu snimana serija “Samac u braku”.

Drugi komšija kaže da u kuću niko nije dolazio od kako je završeno snimanje.

"Ja sam komšija koji živi u pored te u kojoj snimana serija. To je bilo pre 11 godina, cijela ekipa je tu bila dvije nedjelje, i u obe kuće se snimalo. Ima ovde komšija koje su glumci, njih viđam i dalje, a ostale samo slučajno sretnem. Niko nije dolazio ovde od kada je završeno snimanje. Kuća je, vidite, kako je propala. Vlasnik je umro i to je neko drugi kupio i ona sada propada polako. Niko je ne održava, a postoji neki vlasnik ali ne znam ko je i ne održava se. Vjerovatno će kuća biti srušena i sazidano nešto drugo ovde ako se placa promijeni namjena", kaže ovaj komšija koji misli da je ipak neko kupio čuvenu kuću.

