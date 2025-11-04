Morgan Frimen zabrinuo fanove svojim izgledom i ponašanjem: Glumac jedva hoda, svi gledaju u ruku (Video)

Morgan Frimen, glas je poznat širom svijeta i lice koje decenijama krasi filmska platna. Iako se i dalje pojavljuje u javnosti i ne odustaje od svog posla, njegovo zdravlje godinama zabrinjava svijet.

Izvor: TikTok/jenniferhudsonshow

Legendarni glumac Morgan Frimen (88) zabrinuo je obožavaoce svojim nedavnim pojavljivanjem na televizijskom festivalu u Monte Karlu, gdje je promovisao novu seriju "The Gray House".

Njegov pomalo "krhak izgled" i trenuci u kojima je delovao zbunjeno, izazvali su brojne komentare i zabrinutost na društvenim mrežama.

Javnost je zabrinuta

Tokom intervjua koji je davao sa koleginicom Dejzi Hed, činilo se kao da je Frimen na trenutak zadremao. Dodatnu zabrinutost izazvale su i fotografije sa crvenog tepiha, na kojima se glumac pri hodanju oslanjao na ruku asistenta.

Objavljen je i video na kojem glumac prolazi hodnikom dok mu ljudi oko njega aplaudiraju i bodre ga u emisiji "The Jennifer Hudson show". Na kraju je zastao i naslonio se na zid, što je dodatno podstaklo komentare zabrinutih obožavalaca.

Pogledajte:

Ljudi su odmah reagovali na društvenim mrežama. "Izgleda tako krhko", "Čini se da ga nešto boli", "Pustite ovog čoveka da se odmori", "Izgleda tako zbunjeno", "Tako me rastužilo, stvarno je ostario", "Pomalo je izgubljen, kao da ne zna šta treba da radi" - samo su neki od brojnih komentara u kojima se izražava zabrinutost za glumčevo zdravlje i upućuje poziv da se povuče u penziju.

Rukavica kao podsjetnik na tešku nesreću

Mnogi su ponovo primijetili i rukavicu na njegovoj levoj ruci, koja je stalni podsjetnik na tešku saobraćajnu nesreću koju je doživio 2008. godine. U toj nesreći živci u njegovoj ruci bili su teško oštećeni, zbog čega je ostala paralizovana. Frimen od tada nosi kompresivnu rukavicu kako bi podstakao cirkulaciju i sprečio nakupljanje krvi.

Zbog posljedica nesreće, glumac boluje i od fibromialgije, stanja koje uzrokuje hroničan bol - što može objasniti njegov povremeno iscrpljen izgled.

Još slika glumca pogledajte u galeriji:

Vidi opis Morgan Frimen zabrinuo fanove svojim izgledom i ponašanjem: Glumac jedva hoda, svi gledaju u ruku (Video) Unuka Morgana Frimena izbodena je na smrt Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/isochronous Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: k03 / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/American Film Institute Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia/Kevin Winter Br. slika: 7 7 / 7

Ne odustaje od glume

Uprkos svemu, Frimen je u više navrata istaknuo kako nema nameru usporiti ili otići u penziju. Glumačka legenda i dalje je aktivna - nedavno je boravio u Londonu gdje je snimao nastavak filma "Down to London" ("Pad Londona"). Iako je njegova strast prema poslu neupitna, obožavatelji se nadaju da će pronaći vremena i za, kako sami kažu, preko potreban odmor.