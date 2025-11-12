logo
Poništena odluka suda: Deda iz serije "Squid game" (81) oslobođen optužbi za se*sualno zlostavljanje

Poništena odluka suda: Deda iz serije "Squid game" (81) oslobođen optužbi za se*sualno zlostavljanje

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Zvijezda serije "Squid Game", glumac O Jeong-su, oslobođen optužbi za zlostavljanje

Deda iz Squid game oslobođen optužbi za zlostavljanje žene Izvor: Youtube

Južnokorejski glumac O Jeong-su, najpoznatiji po ulozi u popularnoj Netflix seriji "Squid Game", oslobođen je optužbi za se*sualno uznemiravanje nakon što je viši sud poništio raniju osuđujuću presudu.

Ovaj 81-godišnji glumac je 2024. godine proglašen krivim za napad na ženu iz 2017. godine i osuđen na osam mjeseci zatvora uslovno, ali je sud u Suvonu sada ukinuo tu odluku, prenosi BBC.

Sud je naveo da postoji mogućnost da je sjećanje navodne žrtve "iskrivljeno“ zbog vremenske distance između događaja i svjedočenja. U obrazloženju presude istaknuto je da postoji sumnja da je O uopšte počinio napad, a kao olakšavajuću okolnost naveli su i činjenicu da je glumac pohađao edukacije o sprečavanju se*sualnog nasilja.

Izvor: pritnscreen/Netflix

"Postoji mogućnost da je sjećanje žrtve s vremenom iskrivljeno, a kada postoji sumnja, prednost mora biti data optuženom“, naveli su iz suda. Ipak, u presudi je navedeno da je moguće da je glumac počinio napad, s obzirom na to da se žrtvi ranije izvinio.

Navodna žrtva oštro je reagovala na odluku suda, poručivši da presuda "neće poništiti istinu niti izbrisati bol koju je pretrpjela".

"Uprkos današnjoj presudi, nastaviću da govorim istinu do samog kraja“, navela je u saopštenju koje je objavila organizacija za prava žena Womenlink.

Iz iste organizacije kritikovali su odluku suda, ističući da su "ogorčeni presudom koja još jednom prikriva se*sualno nasilje u svijetu pozorišta".

O Jeong-su je optužen 2022. godine da je tokom boravka u ruralnom području 2017. godine, za vrijeme rada na pozorišnoj predstavi, bez pristanka zagrlio i poljubio ženu u obraz. Žena ga je prvi put prijavila 2021, ali je slučaj tada bio zatvoren. Istraga je ponovo otvorena na njen zahtjev.

Nakon što je čuo oslobađajuću presudu, glumac je izjavio da osjeća „zahvalnost sudu na mudroj odluci“.

Još nije poznato da li će se tužilaštvo žaliti na ovu odluku.

(Nova, MONDO)

