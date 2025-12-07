logo
Da li je Beč dosadan? Austrija pozvala cijelo škotsko selo da to otkrije

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Turistička organizacija Beča pozvala je 100 stanovnika škotskog sela Dal da sledećeg januara posete prestonicu i isprobaju sve njene kulturne i zabavne atrakcije, uključujući balove, muzeje, klizališta i palate.

Cijelo škotsko selo Dal pozvano u Beč Izvor: Andreas Stroh / imago stock&people / Profimedia

Beč je toliko željan da razbije reputaciju "dosadnog grada" da je pozvao 100 Škota da isprobaju sve njegove atrakcije.

Cijelo škotsko selo Dal (Dull) u regionu Pertšir dobilo je pozivnicu da sljedeće godine posjeti Austriju, kao deo nove, šaljive "kulturne inicijative". Dal inače na engleskom jeziku znači dosadan.

Turistička organizacija Beča je lično otišla u Dal da dostavi zapečaćene pozivnice i poklon pakete za oko 100 mještana. Zvanično su ih pozvali da provedu vikend u austrijskoj prestonici sljedećeg januara, koji se često smatra suviše dosadnim periodom u godini.

"Dok ostatak svijeta praktikuje tzv, "suvi januar" (kada se ne pije alkohol) i odlazi u teretanu, Beč započinje godinu u prazničnom ritmu, sa više od 400 balova godišnje, jednim od najvećih klizališta na svetu i kulinarskim blagom priznatim od strane UNESCO-a", navodi turistička organizacija.

"A ko bi bolje mogao da presudi da li je Beč 'dosadan' od samih građana sela Dal?"

Personalizovana posjeta Austriji

Dal je u posljednjih nekoliko godina privukao pažnju širom svijeta, najviše jer je često u paru sa američkim mjestom Boring (takođe riječ koja znači "dosadan") u Oregonu.

Međutim, turistička organizacija Beča ističe da, iako je Dal "slikovito" selo okruženo bujnom prirodom, u njemu nema pozorišta, galerija, koncertnih sala ni kulturnih centara.

Zbog toga će gosti iz Dala biti smješteni u luksuznom hotelu Imperial, jednom od najpoznatijih bečkih hotela koji je ugostio kraljicu Elizabetu II i bend The Rolling Stones.

Svaki posjetilac dobiće i personalizovani program u skladu sa sopstvenim interesovanjima. To uključuje obilazak Muzeja istorije umjetnosti i Prirodnjačkog muzeja, časove plesa, klizanje na klizalištu Vienna Ice Dream, obilazak palate Šenbrun i još mnogo toga.

Izvor: JGF Photo / Alamy / Alamy / Profimedia

Turistička organizacija Beča dodaje da gosti možda čak mogu da se sastanu sa britanskim ambasadorom u Austriji, Lindzi Skol.

Dovođenje "dosade" u Beč

"Ponosni smo na naše muzeje, koncerte, balove i zimsku magiju, ali volimo i dobar smisao za humor", kaže Norbert Kettner, direktor Turističke organizacije Beča.

"Januar se često smatra najsuviše dosadnim mjesecem u godini, i upravo zato smo želeli da dovedemo Dal u Beč."

Ketner ističe da je kampanja "savršena prilika" da pokažu koliko zimska sezona u Beču može biti živopisna.

"Nadamo se da će mnogi meštani doći i jedva čekamo da čujemo njihovu stručnu ocjenu", dodaje on.

Ovom inicijativom, turistička organizacija poziva stanovnike Dala da potvrde da Beč uopšte nije dosadan, čak ni u januaru.

(EUpravo zato/euronews.com)

