Da li i vama strada lice tokom praznika? Kako da sačuvate blistavu kožu poslije Nove godine

Sačuvajte ljepotu brižljivom negom tokom praznika!

Izvor: Shutterstock

Ako konzumirate alkohol, budite veoma obazrivi, a naizmenično pijte vodu – to smanjuje dehidraciju i upalu kože.

Pre izlaska nanesite bogatu kremu, pred spavanje obavezno očistite lice i stavite hidratantni serum, a ujutru vitamin C za sjaj – tako sprečavate dosadan ten, podočnjake i bubuljice.

Praznici su vreme veselja, čašica i ukusne hrane – ali i velikog izazova za kožu. Alkohol dehidrira, izaziva upale i ometa obnovu ćelija, što čini ten umornim, izaziva podočnjake, bubuljice ili pogoršanje rozacee i ekcema.

Dr Eli Džoli, ekspert za njegu kože, otkriva 9 pametnih trikova koji će vam pomoći da uživate u slavlju, a da koža ostane svježa i blistava. Evo kako da sprečite "praznično lice" – sa fokusom na pametan izbor pića i brzu negu.

1. Birajte pametno šta pijete

Umjesto vina, koktela ili piva (punih šećera i kongenera koji pojačavaju upalu), odaberite čista žestoka pića poput vodke, džina ili tekile – manje opterećuju kožu i jetru. Ograničite se na 1–2 čaše da izbjegnete dehidraciju i bubrenje.

2. Smanjite količinu

Naizmenično pijte alkohol i vodu – veliku čašu vode prije prvog pića i obavezno pred spavanje. Tako pomažete telu da brže obradi alkohol i smanji dehidraciju.

3. Pojačajte njegu kože

Prije izlaska nanesite bogatu kremu ili ulje za zaštitni sloj. Pred spavanje obavezno skinite šminku, očistite lice i stavite hidratantni serum (npr. sa hijaluronskom kiselinom). Ujutru nanesite vitamin C serum i kremu protiv podočnjaka za brzi oporavak.

4. Izbjegavajte najgore kombinacije hrane

Preskočite slatkiše, belo brašno, prženo i slano – oni podižu insulin i upalu. Umjesto toga, birajte masnu ribu (losos, skuša) za omega-3, šareno povrće i bobice za antioksidante, te hranu bogatu vodom (krastavac, lubenica).

5. Ne koristite agresivne proizvode

Zimi izbjegavajte jake pilinge ili kiseline – koristite nježne kremaste čistače sa glicerinom da ne isušite kožu.

6. Uvijek skinite šminku

Čak i ako ste umorni – šminka začepljuje pore, izaziva bubuljice i sivilo kože. Obavezno čišćenje pred spavanje!

7. Pripremite se za zabavu

Prije izlaska stavite rashlađujuću masku sa niacinamidom protiv upale, kofeinske flastere za oči protiv bubrenja ili noćnu hidratantnu masku. Sutradan vitamin C za sjaj i bar 8 sati sna.

Izvor: Shutterstock

8. Promjenite proizvode za zimu

Uvedite ceramide, masne kiseline i hijaluronsku kiselinu – oni obnavljaju barijeru i zadržavaju vlagu.

9. Vratite retinol u rutinu

Zimi je idealno viijeme za retinoid, pošto ima manje sunca, pa je i manji rizik od iritacije. Počnite polako, sa blažim formulama i hidratantnom kremom preko, uvijek sa SPF-om danju.