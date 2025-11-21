Ekcem poludi zimi, ali možete da ga smirite za 10 dana: Kako da ublažite atopijski dermatitis bez lijekova

Atopijski dermatitis, najčešći oblik ekcema, pogađa milione ljudi širom svijeta i donosi uporan svrab, suvoću i upalu kože. Iako ne postoji trajni lijek, simptomi se mogu značajno ublažiti svakodnevnim navikama.

Izvor: Shutterstock

Hidratacija odmah poslije kupanja – ključ za smirivanje suve i nadražene kože napadnute ekcemom .

. Pametno tuširanje – mlaka voda i blagi preparati čuvaju prirodnu barijeru kože koja pati od dermatitisa .

. Kontrola okruženja – ovlaživač vazduha i pažljiv izbor proizvoda sprečavaju pogoršanje simptoma.

Atopijski dermatitis je hronična kožna bolest koja izaziva uporan svrab, suvoću i upalu, često remeti san i svakodnevne aktivnosti.

Iako ne postoji trajni lijek za ekcem, simptomi se mogu značajno ublažiti jednostavnim koracima – dosljednom njegom kože, piše Medicinski fakultet Harvard. Dosljedna rutina njege kože, izbjegavanje poznatih iritanata i redovno vlaženje kože donose značajno olakšanje, često bez potrebe za agresivnim terapijama.

Vlaženje kože – prva linija odbrane od ekcema

Suva koža je glavni okidač za svrab. Zato je redovno korišćenje hidratantnih krema i masti najvažniji korak. Najbolje rezultate daju gušće formule krema ili obična vazelinska mast. Hidratant treba nanijeti odmah nakon kupanja, dok je koža još blago vlažna, kako bi se vlaga "zaključala" u koži.

Tuširanje bez vrele vode

Vruća voda uklanja prirodne masnoće sa kože i pogoršava suvoću. Tuširanje treba da traje 10 do 15 minuta, uz mlaku vodu. Sapun koristiti samo na mjestima gdje je neophodno, poput pazuha i stopala, dok se za ostatak tijela preporučuju blagi, bezmirisni preparati.

Izvor: Shutterstock

Pažljiv izbor proizvoda za njegu kože

Mirisi i agresivni sastojci u sapunima, losionima i deterdžentima mogu izazvati pogoršanje ekcema. Najbolje je birati hipoalergene, bezmirisne proizvode. Za pranje veša koristiti blage deterdžente i izbjegavati omekšivače.

Prirodni umirujući tretmani

Svrab može biti iscrpljujući, a češanje dodatno oštećuje kožu. Losioni sa blagim koncentracijama mentola mogu donijeti olakšanje, naročito ako se čuvaju u frižideru. Kod težih epizoda pomaže "wet wrap" terapija – nakon nanošenja hidratanta, koža se prekriva vlažnom krpom, a preko nje suva tkanina, što smanjuje svrab i ubrzava oporavak.

Suvi vazduh u zatvorenom prostoru, naročito zimi, pogoršava simptome. Korišćenje ovlaživača vazduha koji održava vlažnost oko 30% pomaže da koža ostane hidrirana i meka.

Kućna njega često donosi olakšanje, ali ponekad nije dovoljna. Ako se koža jako zacrveni, ispuca ili počne da vlaži, ili ako vam svrab ozbiljno remeti san, neophodno je obratiti se dermatologu. U tim slučajevima mogu biti potrebni lijekovi na recept, poput kortikosteroidnih ili nesteroidnih krema.