Imate suvu ili dehidriranu kožu? Mnogi ne znaju ključnu razliku i zato ne mogu da joj vrate zdravlje i sjaj

Dehidrirana koža nije isto što i suva koža. Otkrijte skrivene znakove da vašem licu nedostaje vlage i kako brzo da povratite zdrav sjaj.
Mnogi misle da je suva koža i dehidrirana koža isto, ali to su dva potpuno različita stanja. Dehidratacija znači da koži nedostaje voda, a ne prirodna ulja – i može pogoditi sve tipove kože, čak i masnu. Evo kako da prepoznate skrivene simptome i brzo je vratite u ravnotežu.
1. Sivo-beživotan ten
Ako koža izgleda umorno, bez prirodnog sjaja, moguće je da joj nedostaje vlage. Dehidratacija usporava obnavljanje ćelija, pa lice može djelovati neosvježeno.
Rješenje: Dodajte u rutinu hidratantne serume sa hijaluronskom kiselinom i pijte dovoljno vode tokom dana.
2. Sitne linije koje liče na bore
Dehidrirana koža često razvija tanke, mrežaste linije, naročito oko očiju i u predjelu obraza. To nisu prave bore, već znak da koži nedostaje voda.
Rešenje: Koristite ovlaživače vazduha u prostorijama i izbjegavajte prečesto umivanje agresivnim sredstvima.
3. Pojačena osjetljivost
Ako vam lice lako pocrveni ili pecka nakon nanošenja proizvoda, koža možda šalje signal da joj je narušen hidrolipidni sloj.
Rješenje: Birajte blage čistače bez sulfata i izbegavajte proizvode sa visokim procentom alkohola.
4. Masna, a ipak zategnuta koža
Da, i masna koža može biti dehidrirana! Kada joj nedostaje vode, koža proizvodi još više sebuma kako bi nadoknadila gubitak.
Rješenje: Nemojte preskakati hidrataciju već birajte lagane gel-kreme koje hidriraju bez mašćenja.
Kako brzo vratiti vlagu u kožu
- Povećajte unos vode i namirnica bogatih vodom (krastavac, lubenica, narandža)
- Koristite serume sa hijaluronskom kiselinom i glicerinom
- Uvedite noćne maske za intenzivnu hidrataciju
- Smanjite upotrebu agresivnih pilinga i jakih čistača
Savjet dermatologa: Dehidratacija kože može nastati i zbog klimatskih uslova, klime/grijanja i nepravilne njege i zato je važno da rutina bude prilagođena sezoni.
(MONDO)