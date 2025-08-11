logo
Imate suvu ili dehidriranu kožu? Mnogi ne znaju ključnu razliku i zato ne mogu da joj vrate zdravlje i sjaj

Imate suvu ili dehidriranu kožu? Mnogi ne znaju ključnu razliku i zato ne mogu da joj vrate zdravlje i sjaj

Autor mondo.ba
0

Dehidrirana koža nije isto što i suva koža. Otkrijte skrivene znakove da vašem licu nedostaje vlage i kako brzo da povratite zdrav sjaj.

Razlika između suve i dehidrirane kože Izvor: Shutterstock

Mnogi misle da je suva koža i dehidrirana koža isto, ali to su dva potpuno različita stanja. Dehidratacija znači da koži nedostaje voda, a ne prirodna ulja – i može pogoditi sve tipove kože, čak i masnu. Evo kako da prepoznate skrivene simptome i brzo je vratite u ravnotežu.

1. Sivo-beživotan ten

Ako koža izgleda umorno, bez prirodnog sjaja, moguće je da joj nedostaje vlage. Dehidratacija usporava obnavljanje ćelija, pa lice može djelovati neosvježeno.

Rješenje: Dodajte u rutinu hidratantne serume sa hijaluronskom kiselinom i pijte dovoljno vode tokom dana.

2. Sitne linije koje liče na bore

Dehidrirana koža često razvija tanke, mrežaste linije, naročito oko očiju i u predjelu obraza. To nisu prave bore, već znak da koži nedostaje voda.

Rešenje: Koristite ovlaživače vazduha u prostorijama i izbjegavajte prečesto umivanje agresivnim sredstvima.

3. Pojačena osjetljivost

Ako vam lice lako pocrveni ili pecka nakon nanošenja proizvoda, koža možda šalje signal da joj je narušen hidrolipidni sloj.

Rješenje: Birajte blage čistače bez sulfata i izbegavajte proizvode sa visokim procentom alkohola.

Crvenilo lica
Izvor: Shutterstock

4. Masna, a ipak zategnuta koža

Da, i masna koža može biti dehidrirana! Kada joj nedostaje vode, koža proizvodi još više sebuma kako bi nadoknadila gubitak.

Rješenje: Nemojte preskakati hidrataciju već birajte lagane gel-kreme koje hidriraju bez mašćenja.

Kako brzo vratiti vlagu u kožu

  • Povećajte unos vode i namirnica bogatih vodom (krastavac, lubenica, narandža)
  • Koristite serume sa hijaluronskom kiselinom i glicerinom
  • Uvedite noćne maske za intenzivnu hidrataciju
  • Smanjite upotrebu agresivnih pilinga i jakih čistača

Savjet dermatologa: Dehidratacija kože može nastati i zbog klimatskih uslova, klime/grijanja i nepravilne njege i zato je važno da rutina bude prilagođena sezoni.

(MONDO)

