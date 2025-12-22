Pijemo ih zimi, a ne znamo da su loša za kosti: 3 praznična pića koja nutricionisti nikako ne preporučuju

Tri praznična pića, popularna oko Nove godine, mogu da imaju loš efekat na dugoročno zdravlje kostiju.

Svake zime, kako vrijeme postaje sve hladnije a praznici nam donose razne đakonije, prepuštamo se ovim zimskim zadovoljstvima i ne razmišljamo o eventualnom dejstvu na zdravlje. Jedno popularno praznično piće može da ima loš efekat na kosti, piše "Healthline".

Odavno američki nutricionisti pričaju o tome da se u prazničnoj sezoni dobije oko 2,5 kilograma, i dok ovi podaci važe za Amerikance, bilo bi zanimljivo videti kakva je brojka za ove prostore, gdje sezona slava i praznika traje par mjeseci prije Nove godine i završava se tek poslije Božića.

Topla čokolada, kuvano vino i druga praznična pića dugoročno nisu dobra za kosti, jer sadrže mnogo šećera. Visok unos šećera može da se odrazi na zdravlje kostiju, jer ima uticaj na kalcijum u urinu, piše "Healthline".

Naše kosti imaju mnoge važne funkcije, podržavaju naše tijelo, štite organe i čuvaju koštanu srž. Ali, deluju i kao depoziti za kalcijum, a kada su oslabljene usljed osteoporoze, organizam trpi mnoge posledice.

Kezaja Džoj, dijetetičarka i nutricionistkinja, objasnila je da visok unos šećera može indirektno da utiče na zdravlje kostiju, jer povećava količinu kalcijuma koja se izbacuje mokrenjem. Usljed toga, manja količina kalcijuma ostaje u tijelu i održava gustinu kostiju.

"Čest skok šećera u krvi može da ometa normalno funkcionisanje procesa vezanih za vitamin D. Tijelo će tako moći manje efikasno da apsorbuje kalcijum iz hrane koju unosimo", rekla je ona.

"Često konzumiranje slatkih pića tokom praznične sezone može da pogorša taj efekat, naročito ako inače ne pazite na ishranu", upozorila je nutricionistkinja.

Višak šećera u ishrani može da doprinese i razvoju hroničnih upala niskog nivoa, što takođe može negativno da se odrazi na kosti. Visokokalorične, slatke namirnice i pića bi stoga trebalo konzumirati u ograničenim, skromnim količinama.

Koja pića treba izbjegavati tokom praznika?

Topla čokolada, bilo da je pravite kod kuće ili pijete u kafiću, sadržaće kalcijum zbog mlijeka, ali to nije količina "vrijedna" svog šećera koji piće sadrži.

"Ako je napravljena sa mlijekom, topla čokolada sadrži kalcijum, ali i oko 20 grama šećera," upozorila je dijetetičarka Hana Anderson.

"Kuvano vino ili 'sajderi' sadrže antioksidante iz začina, ali i alkohol koji umanjuje apsorpciju kalcijuma, kao i dodatne šećere."

Kakva je situacija sa prazničnim kafama koje sadrže razne novogodišnje ukuse? Andersonova upozorava da je moguće da se i u njima krije do 50 grama šećera.

Ako želite da pazite na unos šećera i vodite računa o zdravlju kostiju, Džoj predlaže zdravije alternative ovim pićima.

"Zdrava topla čokolada može se napraviti kod kuće sa nezaslađenim kakao prahom, mlekom sa manje masnoće, pa zasladiti medom. Ako volite ukus kuvanog vina, mnogi čajevi u prodavnicama nude baš takve mješavine aroma", rekla je ona.

