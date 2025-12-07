Kako pripremiti dijete za praznična porodična okupljanja

Stručnjaci savjetuju roditelje da prije praznika razgovaraju sa djecom o tome šta ih očekuje tokom porodičnih i prijateljskih okupljanja.

Izvor: Roman Samborskyi/Shutterstock

Dok se odrasli uglavnom već znaju nositi sa gužvom, bukom i različitim situacijama, djeci je potrebna jasna priprema kako bi se osjećala sigurnije, piše HuffPost.

Praznični period često znači putovanja, promjene rutine, nepoznato okruženje i mnogo ljudi u istom prostoru. Sve to može biti izazovno – bez obzira na uzrast djeteta.

O čemu razgovarati s djecom prije praznika

Stručnjaci za roditeljstvo preporučuju da se djeca unaprijed pripreme na nekoliko ključnih aspekata prazničnih okupljanja.

Objasnite kako će izgledati dan

Bilo da idete kod rodbine, prijatelja ili na formalniji događaj, korisno je da dijete zna ko će biti prisutan, kako će izgledati plan dana i kakva će biti atmosfera. Velika buka, glasna muzika ili mnogo ljudi u jednoj prostoriji mogu biti zahtjevni, posebno za osjetljiviju ili neurodivergentnu djecu.

Kada unaprijed znaju šta ih čeka, djeca se lakše snalaze i imaju manju vjerovatnoću emocionalnih ispada povezanih sa senzornim preopterećenjem.

Podstaknite dijete da prepozna svoja osjećanja

Umjesto nabrajanja strogih pravila, stručnjaci savjetuju nježan razgovor koji podstiče dijete da razmisli o tome kako se osjeća u različitim situacijama.

Možete, recimo, reći: „Porodična okupljanja mogu biti i zabavna i pomalo naporna. Ako ti nešto postane previše, šta bi tada mogao/la da uradiš?“

Na ovaj način dijete uči da prepoznaje signale poput nelagode, stida ili umora i da ima pravo da reaguje na njih.

Razgovarajte o tjelesnim granicama i načinu pozdravljanja

Važno je unaprijed objasniti da zagrljaji i poljupci nisu obavezni ako se dijete ne osjeća prijatno. Roditelji mogu ponuditi alternative poput „petice“, rukovanja ili pozdrava iz daljine.

Dijete treba znati da može pristojno odbiti fizički kontakt jednostavnim „Ne, hvala“. To jača osjećaj autonomije i normalizuje poštovanje granica.

Izvor: Roman Samborskyi/Shutterstock

Hrana i slatkiši: bez pritiska i kontrole

Praznici su obično povezani s obiljem hrane, što djeci može djelovati preplavljujuće. Stručnjaci preporučuju da se razgovori fokusiraju na ravnotežu, a ne na zabrane.

"Danas će biti mnogo različite hrane – neke koja nam pomaže da rastemo i neke koju jedemo samo iz užitka. U redu je da uživamo u obe", jedna je od preporučenih formulacija.

Dogovorite signal za pauzu

Velika okupljanja često dovode do umora ili prekomjerne stimulacije. Zato je korisno unaprijed dogovoriti diskretan signal – pokret rukom, povlačenje za odjeću ili drugi nenametljiv znak – kojim dijete može najaviti da mu treba pauza.

Takođe, dobro je unaprijed odrediti miran prostor u koji se dijete može povući kada mu je potreban odmor.

Povezivanje, a ne savršenstvo

Praznici bi trebalo da budu prilika za druženje i povezivanje, a ne za savršeno ponašanje. Djeca ne moraju da "izvedu" besprijekoran dan – mnogo je važnije da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i slobodno da traže podršku.

"Ne moraš da budeš savršen/a. Samo budi svoj/a, a mi ćemo zajedno vježbati ono što ti pomaže da se osjećaš dobro", poruka je koju stručnjaci savjetuju da roditelji prenesu.

Kada djeca shvate da je cilj druženje, a ne strogo pridržavanje pravila, lakše se opuštaju, bolje komuniciraju i stvarno mogu da uživaju u prazničnoj atmosferi.