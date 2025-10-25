Megan Markl o porodičnim ritualima i zašto nosi svijeću kad putuje

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl otvorila je dušu o svom porodičnom životu u Kaliforniji, otkrivši kako svakodnevnim ritualima gradi bliskost sa djecom i održava osjećaj doma, uprkos burnom javnom životu.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Na događaju održanom 23. oktobra u Kaliforniji, Megan Markl govorila je o važnosti porodičnih navika i malih rituala koji, kako je rekla, čine da se porodica osjeća povezano i smireno.

U opuštenom razgovoru, vojvotkinja je otkrila da svako veče sa suprugom princom Harijem i djecom praktikuje poseban razgovor koji zovu "moj trn i moja ruža".

"To je jednostavno pitanje koje postavljamo jedni drugima: Šta ti je danas bio trn, a šta ruža? Odnosno, šta ti je bilo teško, a šta te obradovalo", objasnila je Megan.

"Taj mali razgovor postao je naš način da se povežemo, da čujemo jedni druge i da dan završimo u miru".

Ovaj porodični ritual, ističe ona, pomaže da se djeca nauče iskrenosti i zahvalnosti.

"Djeca nauče da je u redu imati loš trenutak, ali i da je važno prepoznati ono lijepo što se desilo", dodala je vojvotkinja, naglašavajući da takvi trenuci postaju "sidro" porodice u svakodnevnoj užurbanosti.

Tokom razgovora, Megan je otkrila još jedan detalj – da na svako putovanje nosi svoju omiljenu mirisnu svijeću.

"Miris me vraća kući, gdje god da sam. To je moj mali način da unesem osjećaj doma i mira, čak i kad smo daleko", rekla je ona.

Otkako su se Megan i princ Hari preselili u Sjedinjene Države, par nastoji da, kako kažu, "vodi mirniji, porodičniji život" uz dvoje djece – sina Arčija i kćerku Lilibet. Uprkos stalnom interesovanju javnosti i medijskim pritiscima, Megan ističe da joj je porodica "apsolutni prioritet“.

"Kada se sve drugo utiša, ono što ostaje su ljudi koje voliš i trenuci koje dijelite. To je ono što gradimo svaki dan", zaključila je Megan u razgovoru koji su brojni svjetski mediji opisali kao "topao, iskren i rijetko ličan uvid" u život bivše vojvotkinje.