Nova generacija brineta za 2026. godinu: Smeđe nijanse koje izgledaju skupo i prirodno istovremeno

Smeđa kosa preuzima glavnu ulogu u 2026: od luksuznog espreso tona do mekane kapućino nijanse i slojevitog cherry velvet efekta, otkrijte boje koje daju dubinu, sjaj i prirodan izgled kose.

Izvor: Shutterstock

Smeđa se u 2026. vraća kao luksuzna, višeslojna boja koja donosi dubinu, sjaj i prirodan izgled.

Najtraženije nijanse su espreso, moka, kapućino i cherry velvet, svaka sa svojim podtonovima koji naglašavaju teksturu i pokret kose.

Trend naglašava zdravu, njegovanu kosu i daje ženama moćan, sofisticiran izgled bez previše dramatičnih kontrasta.

Smeđa se u 2026. vraća na velika vrata, ali ne kao sigurna boja za one koji ne žele previše, već kao izbor koji donosi dubinu, sjaj i nijanse koje izgledaju skupo čak i kad su sasvim prirodne.

Nakon godina eksperimentisanja, filtera i boja koje vrišteći privlače pažnju, 2026. donosi povratak nijansama koje su smirenije, prirodnije. Smeđa više ne stoji u senci drugih boja, nego preuzima glavnu riječ. Ali ne bilo kakva smeđa.

Nova generacija brineta nosi boju koja je bogata, višeslojna, taktilna i koja izgleda kao da se može osetiti pod prstima. Inspiracija dolazi iz svijeta gastronomije, prirodnih tekstura i ideje da kosa mora izgledati zdravo prije nego trendi.

Espreso smeđa

Najtamnija među hit nijansama za 2026. je espreso smeđa, gotovo crna, poput gorke čokolade sa 80 posto kakaoa. Ova boja igra na kartu visoke poliranosti i sjaja, s vrlo suptilnim toplim podtonom koji sprečava da kosa izgleda beživotno. Idealna je za žene koje vole jasne linije, minimalizam i frizure koje izgledaju jednako moćno na ravnoj kosi i u mekim talasima. Espreso smeđa traži dobru negu, jer njen luksuz dolazi do izražaja tek kad je kosa zdrava i sjajna.

Moka

Ako postoji nijansa koja će obilježiti salone u idućoj godini, onda je to moka smeđa nijansa. Ona je srednje tamna, ali bogata, s diskretnim mlečnim podtonom koji omekšava crte lica. Moka smeđa je zahvalna, jer pristaje gotovo svakom tenu i dozvoljava igru s finim pramenovima koji se vide tek na svjetlu. To je boja za žene koje žele promjenu, ali ne žele obavezu čestih odlazaka frizeru jer izrastak izgleda prirodno i nenametljivo.

Kapućino

Svjetlosmeđa konačno izlazi iz zone "ni ovamo ni tamo". Kapućino smeđi ton donosi bež i blago zlatne tonove, ali bez onog prepoznatljivog žutila koje često plaši brinete. Ova nijansa podsjeća na pjenu dobrog kapućina, mekana je i elegantna, a posebno lijepo izgleda na slojevitim frizurama, jer naglašava pokret i teksturu kose, dok licu daje svežinu bez drastičnih kontrasta, piše lepotaizdravlje.hr

Crveno-ljubičasta (cherry velvet)

Riječ je o dubokoj smeđoj bazi obogaćenoj suptilnim crvenkasnim odsjajem zrele trešnje koji se ne vidi uvijek, nego se otkriva u pokretu i na dnevnom svjetlu. Cherry velvet ne želi da izgleda crveno, nego bogato i slojevito, gotovo poput baršuna. Posebno lijepo funkcioniše na brinetama koje žele toplinu i karakter, ali bez klasičnog bakrenog utiska, te daje licu živost i dubinu bez potrebe za jakim kontrastima.