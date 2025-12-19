Praznici ne moraju da budu stresni: Evo šta možete da uradite za sebe

Savjeti za očuvanje zdravlja tokom praznika - za Novu godinu i Božić u lijepom raspoloženju!

Izvor: Shutterstock

Nađite vremena da se odmarate tokom praznika, ne samo da jurite s jednog plana na drugi.

Pazite da se zaštitite od hladnoće i infekcije, a uz praznične ludorije treba da sačuvate i svoju rutinu i ravnotežu.

Praznici su vrijeme radosti, druženja i lijepih susreta, ali tokom hladnih dana oko Nove godine i Božića ima i dosta rizika za fizičko i mentalno zdravlje.

Zato donosimo praktične savjete kako da ostanete vitalni i puni energije.

Pijte dovoljno vode

Topla čokolada i kuvano vino jesu praznični klasici, ali voda je nezamjenljiva. Najmanje osam čaša dnevno pomoći će da ostanete hidrirani i spremni da se izborite sa zimskim virusima. Čaša vode uz i između obroka pravi je saveznik zdravlja.

Smanjite stres

Praznična euforija mnoge lako iscrpi, pa već prvih dana praznika budu umorni i podložni infekcijama ili im se hronična stanja pogoršaju. Umjesto da se opterećujete obavezama, fokusirajte se na tradiciju i drage ljude. Odvojite vrijeme za opuštanje i uživajte u sitnim radostima.

Spavajte dovoljno

San je temelj dobrog zdravlja. Trudite se da održite uobičajen ritam spavanja, čak i tokom putovanja i proslava. Izbjegavajte kofein, alkohol i obilne obroke pred spavanje kako biste obezbijedili mirnu noć.

Obucite se slojevito i toplo

Kapa koja pokriva uši, deblje rukavice i tople čarape čuvaju od hladnoće. Više slojeva lagane odjeće bolje štiti od vjetra i snijega nego jedna teška jakna. Ako se odjeća pokvasi, presvucite se odmah.

žena sa kapom i rukavicama

Izvor: Shutterstock

Ograničite boravak na hladnoći

Pratite vremensku prognozu i znakove promrzlina. Ako primijetite drhtavicu, usporen govor ili umor, odmah potražite pomoć. Putujte sa toplom rezervnom odjećom i osnovnim paketom prve pomoći.

Vježbajte redovno

Hladnoća ne treba da vas spriječi da se redovno rekreirate. Ako je napolju ekstremna zima, izaberite vježbe u zatvorenom prostoru ili onlajn programe. Ako ipak volite da vježbate napolju, obucite slojeve koje lako možete skinuti.

Ojačajte imunitet

Citrusno voće, kiseli kupus i namirnice bogate cinkom pomažu da organizam ostane snažan i otporan.

Zaštitite se od klica

Najjednostavniji savjet glasi: perite ruke. Temeljno pranje u trajanju od najmanje 20 sekundi smanjuje rizik od prehlade i gripa. Dodajte vakcinu protiv gripa i COVID 19 na listu prioriteta, naročito u sezoni kada su gužve na božićnim marketima.

Ne miješajte lijekove sa alkoholom ili određenom hranom

Alkohol može da stupi u opasne interakcije sa lekovima, izazivajući pospanost, vrtoglavicu i povećan rizik od nezgoda. Budite posebno pažljivi ako vozite.