logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kvalitet vazduha alarmantan u više gradova BiH, građanima savjetovan oprez 2

Kvalitet vazduha alarmantan u više gradova BiH, građanima savjetovan oprez

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
2

U Banjaluci, Sarajevu, Kaknju, Visokom i Zenici vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Zagađenje vazduha u BiH Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Kaknju 167, u Visokom 163, u Banjaluci 158, u Sarajevu 156, a u Zenici 154.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i stariji treba da smanje bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju, piše RTRS.

U Tuzli, Brodu, Ilijašu, Prijedoru, Travniku i Hadžićima vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta vazduha u Tuzli je 145, u Brodu i Ilijašu 127, u Prijedoru 116, a u Travniku i Hadžićima 109.

Vazduh je umjereno zagađen u Doboju, Livnu, Vogošći, Bihaću, Maglaju, Živinicama, Kalesiji i Lukavcu.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vazduh zdravlje BiH kvalitet

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

M.K.

I sad nam je neka anonimus internet stranica relevantan izvor podataka o zagađenosti vazduha. Bitno je da se izluđuje narod.

X men

@M.K. Druze pa sta ce ti bilo kakva stranica dodji u Banja Luku pa vidi, disati ne mozes.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ