Zagađenja gotovo nema: Trebinje među gradovima sa najčistijim vazduhom u Srpskoj

Kvalitet vazduha u Trebinju je zadovoljavajući, vrijednosti izmjerenih parametara su među najnižima u Republici Srpskoj, što znači da vazduh u ovom gradu nije zagađen, tvrde iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Shutterstock

Ranka Radić, načelnik Odjeljenja za zaštitu životne sredine u RHMZ izjavila je za Srnu da stanica za mjerenje kvaliteta vazduha u Trebinju kontinuirano prati osnovne zagađujuće materije – sumpor-dioksid, azot-dioksid, ugljen-monoksid, ozon i lebdeće čestice, te da se novi podaci objavljuju svakih sat vremena.

"Trebinje po našim pokazateljima nema velikih varijacija po pitanju koncentracije zagađujućih materija. Veoma rijetko imamo prekoračenja graničnih vrijednosti, i to najčešće kada se u okolini dogode požari", navela je Radićeva.