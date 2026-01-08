U Banjaluci otkriveno Centralno spomen-obilježje: Vječni pomen za 25.830 poginulih boraca VRS (FOTO)

U Banjaluci je danas, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obilježje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

U centralnom dijelu spomenika postavljen je krst na kojem je poruka: "Spomen na vas je naš sveti hram. U njemu nikad neće biti mrtva vaša svijetla i zavjetna žrtva".

Na spomen-obilježju su postavljene i ploče sa imenima poginulih boraca koji su odbranili Republiku Srpsku.

Nakon otkrivanja spomen-obilježja, vijence su položili vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić, te predstavnici institucija Srbije.

Vijence su položili i udruženja Srpske proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i Gradske uprave Banjaluka.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske ukupno je poginulo 25.830 vojnika, od kojih 18.818 boraca Vojske Republike Srpske.

Deveti januar slavi se kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.