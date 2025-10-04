Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković posjetili su centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, čija bi izgradnja uskoro trebala biti završena.
Premijer je prethodno izjavio da je zadovoljan kao borac Vojske Republike Srpske, što će sa sredstvima predsjednika, Vlade i grada biti završena izgradnja centralnog spomen obilježja poginulim borcima.
"Poslije toga dogovorili smo i druge projekte kada je riječ o centru grada. Spomenik `12 beba` predstavlja sinonim sa jakom porukom i bio je okidač za našu najveću vojnu akciju `Koridor` i mislim da zaslužuje uređenje", rekao je Minić novinarima nakon sastanka sa Stanivukovićem.
Najavili svečano otkrivanje 9. januara: Minić i Stanivuković obišli gradilište centralnog spomen-obilježja (FOTO)
БАЊАЛУКА, 4. ОКТОБРА /СРНА/ - Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић посјетили су централно спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, чија би изградња ускоро требала бити завршена.
БАЊАЛУКА, 4. ОКТОБРА /СРНА/ - Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић посјетили су централно спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, чија би изградња ускоро требала бити завршена.
БАЊАЛУКА, 4. ОКТОБРА /СРНА/ - Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић посјетили су централно спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, чија би изградња ускоро требала бити завршена.
БАЊАЛУКА, 4. ОКТОБРА /СРНА/ - Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић посјетили су централно спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, чија би изградња ускоро требала бити завршена.
Gradonačelnik je nakon sastanka rekao da će grubi radovi na izgradnji spomenika biti završeni do kraja ovog mjeseca, te da će kod spomenika stajati počasna garda kako je to najavio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
On je rekao da će spomenik svečano biti otkriven 9. januara.
(Srna/Mondo)