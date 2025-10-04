logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najavili svečano otkrivanje 9. januara: Minić i Stanivuković obišli gradilište centralnog spomen-obilježja (FOTO)

Najavili svečano otkrivanje 9. januara: Minić i Stanivuković obišli gradilište centralnog spomen-obilježja (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković posjetili su centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, čija bi izgradnja uskoro trebala biti završena.

Minić i Stanivuković obišli gradilište centralnog spomen obilježja Izvor: Srna/Nenad Stupar

Premijer je prethodno izjavio da je zadovoljan kao borac Vojske Republike Srpske, što će sa sredstvima predsjednika, Vlade i grada biti završena izgradnja centralnog spomen obilježja poginulim borcima.

"Poslije toga dogovorili smo i druge projekte kada je riječ o centru grada. Spomenik `12 beba` predstavlja sinonim sa jakom porukom i bio je okidač za našu najveću vojnu akciju `Koridor` i mislim da zaslužuje uređenje", rekao je Minić novinarima nakon sastanka sa Stanivukovićem.

Gradonačelnik je nakon sastanka rekao da će grubi radovi na izgradnji spomenika biti završeni do kraja ovog mjeseca, te da će kod spomenika stajati počasna garda kako je to najavio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On je rekao da će spomenik svečano biti otkriven 9. januara. 

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić Draško Stanivuković spomenik Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ