Stanivuković: Vlada i cijelo rukovodstvo RS odustali od spomenika palim borcima u Banjaluci

Odbornici Skupštine grada Banjaluka danas u nastavku sjednice gotovo četiri časa raspravljaju o izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave za prošlu godinu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je tok rasprave da je izvještaj za 2024. "slikovnica gradonačelnika Draška Stanivukovića".

Stanivuković smatra da je u izvještajima sve detaljno objašnjeno.

"SNSD u Banjaluci je potpuno oćoravio. Meni je jasno da oni nisu vidjeli šta smo mi sve uradili u našem gradu, ali znamo da građani vide. U Izvješaju o radu gradonačelnika za 2024. godinu im je sve decidno rečeno – da je najveći broj kuća legalizovan, vrtići su izgrađeni, škole smo gradili, mostove, ulice, najviše smo pomogli građanima. Ušli smo u najveći infrastrukturni period, a iz budžeta smo obezbijedili direktne podrške svakoj prodici. To SNSD ne vidi, obara izvještaje o radu gradonačelnika", izjavio je Stanivuković.

Najviše rasprave se vodilo oko finansiranja izgradnje centralnog spomen-obilježja u Banjaluci tokom koje su odbornici većine navodili da je Vlada Republike Srpske dala nekoliko miliona KM.

Gradonačelnik je rekao da je grad preuzeo odgovornost za završetak projekta, te tvrdio da je tražio da do Sretenja bude isplaćen novac potreban za završetak izgradnje, ali da se nisu oglasili.

"To je najvažniji nacionalni projekat od kojeg je Vlada Republike Srpske odustala, kao i cijelo rukovodstvo Republike Srpske. Sada, SNSD hoće da pravi policajce koji će ići ontrolisati šta smo radilo na gradilištu u proteklom periodu kada je riječ o izgradi Centralnog spomen-obilježja. Želim da im poručim da imaju nadležne institucije za to, ali što se mene tiče tu neće kročiti. Neće glumiti policiju, jer ja odlučujem o samom gradilištu i radi se najpoštenije, na najbolji mogući način. To je njihova strategija, a narod može sve da vidi golim okom", kazao je Stanivuković.

Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za prošlu godinu, najvjerovatnije, neće biti prihvaćen, kao što juče nije prihvaćen ni izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2023. godinu.

Na dnevnom redu je i konsolidovani izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za 2023. i 2024. godinu, te prijedlog zaključka o prihvatanju nacrta ovogodišnjeg budžeta grada od 252 miliona KM, koji je veći za 19,3 odsto nego lani.

Među tačkama je informacija o broju zaposlenih u Gradskoj upravi, kao i druge tačke koje su od važnosti za građane, poput parkinga, zakupa prostora, izvještaja o radu ustanova i preduzeća.

(MONDO)