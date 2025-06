Dodik: Usvajanjem zakona o Savjetu ministara opozicija počinila krivično djelo protiv Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Zakon o Savjetu ministara, koji je usvojen u Predstavničkog domu Parlamentarne skupštine BiH opasan jer se njime krši Ustav i mijenja pravni poredak u BiH.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Opozicija je time počinila krivično djelo protiv Republike Srpske. Usvojili su Zakon o Savjetu ministara gdje derogiraju Ustavom predviđeno pravo predsjedavajućeg Savjeta ministara da imenuje ministre, a da ga potvrđuje Predstavnički dom. S jedne strane oni žele da sruše tu odrednicu i da to pređe u ruke muslimanskim poslanika", istakao je Dodik.

On je podsjetio da su 22 poslanika u Parlamentarnoj skupštini većina, a da muslimani već sada imaju 24.

"Njih samo muči to što ne mogu da obezbijede nacionalnu kvotu iz Republike Srpske i nažalost opozicija /u Srpskoj/ se našla da im tu kvotu da", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je ukazao da je Zakon o Savjetu ministara opasan iz niza razloga, jer se centralizuje i pravi svemogući dom od Predstavničkog doma, koji predlaže i usvaja, a to je protiv Ustava.

"Ali, imajući u vidu kakav je Ustavni sud BiH, ne traba gajiti iluzije da bi taj sud mogao nešto da uradi što je u skladu sa Ustavom", naveo je Dodik.

On je istakao da je to neprihvatljivo i da su poslanici iz opozicionih stranaka počinilo krivično djelo protiv Republike Srpske.

"Oni žele da isključe Dom naroda, čije delegate predlaže Narodna skupština Republike Srpske, iz bilo kakvog raspravljanja o Savjetu ministara i da bira. Oni i imenovanja i razrješenja svrstavaju u Predstavnički dom, a to znači da 24 muslimana uvijek mogu da izglasaju, jer šta im fali da sruše nacionalnu kvotu, entitetsku kvotu i onda mogu da nameću i rade šta hoće", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je upozorio da je riječ o dramatičnom kršenju Ustava i da se to ne može opravdati nikakvim pričama o političkoj borbi.

"Ako je i ima onda je to borba protiv Republike Srpske. Upućujem ih na odredbe Ustava koje regulišu sastav i način rada Savjeta ministara i to je nešto čega bi oni trebalo da se drže, a ne da mijenjaju bez stava Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je apelovao na predstavnike opozicije da ne podliježu dnevnim emocijama i mržnjama.

"Morate da vidite šta je u interesu Srpske i tako da radite inače ćete napraviti ozbiljno zlo. Mi to nećemo tolerisati. Neće to uspjeti da nametnu i neće to uspjeti da se sprovede", rekao je Dodik.

Međutim, kaže Dodik, oni žele da kažu da kada to dođe u Dom naroda, da će se SNSD pobuniti i neće glasati, a onda će praviti priču kako SNSD neće ni da razgovra.

"Ovo je politika svršenog čina koju je smislio neko od muslimana da bi ojačao Parlamentarnu skupštinu BiH. Sa tom izmjenom definitivno se mijenja ustavni pravni poredak u BiH i zato je važno da građani znaju šta se dešava", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je podsjetio da je to urađeno i sa Zakonom o javnim nabavkama.

"Mi već 20 godinama imamo taj zakon koji je nametnuo visoki predstavnik a nije imao pravo i eto sami priznaju da nije sve to riješeno. Mislim da je taj sistem javnih nabavki postao ozbiljan problem ukupnog razvoja gdje imate profesionalne osporavatelje bilo koje procedure u različitim fazama", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je ukazao da tenderi traju neograničeno dugo i da se na kraju sve završava u krugu neke komisije od par ljudi.

"Ne mogu biti ti ljudi osvešteniji, veće patriote ili toliko pošteni od jednog parlamenta koji bi trebao o tome da odlučuje, a ne oni", poručio je Dodik.

On je rekao da će izmjene Zakona o javnim nabavkama dovesti do blokada svega.

"To su opet uradili muslimani iz Federacije BiH i, nažalost, naši iz opozicije. Imaju i oni gradonačelnika u Bijeljini, Tesliću, Banjaluci. To će se ticati i njihovih ljudi. Međutim, nije to u pitanju, već je riječ o tome da društvo dobije sistem brzih javnih nabavki", rekao je Dodik.

On je naglasio da u vremenu inflacija to ima nesagledive posljedice.

"Danas raspišete trender i procedure se završe tek u septembru. Tada su druge cijene i onda se traži mehanizam kako to pokrivati, šta raditi, te se vrši predstava da je to neki lopovluk. Nije lopovluk! Lopovluk je sistem koji je napravljen na nivou BiH", rekao je Dodik za RTRS.

(Srna)